Tarihi surların dehlizinde ölü bulundu!

Baltalimanı Hisar Caddesindeki tarihi surların dehlizinde cesedi fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak delil topladı. Yapılan araştırmalarda dehlizdeki cesedin, uzun süredir sokakta yaşayan Bilal Gültekine ait olduğu belirlendi.

Dehlizden çıkartılan Gültekinin cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Gültekinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Çevrede bulunanlardan Ali Çetin Bu arkadaş 15 gün önce tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Hastaneden kaçtı tekrar buraya gelmiş. Biz onu görmemiştik. Sabahleyin bir arkadaşımız hayvanlara yemek vermek için buraya çıktı. Korkuyla aşağıya geldi. ’Burada bir ceset var’ dedi. Biz de gittik baktık. Adam ölmüştü. Büyük ihtimalle 15 gündür burada duruyordu. dedi.