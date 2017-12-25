Tarihi Mahallede Orklarla Elfler Birbirine Girdi

Mahallenin kokoreççisi ise durumdan memnun. Yıllardır insanlarla bir arada barış içinde yaşadıklarını söyleyen seyyar kokoreççi Elflerin içinde de nazik yaratıklar olduğunu söylüyor.



Elfler ise bu Ork mahallesinde keşfedilecek çok fazla otantik yer olduğunu dile getiriyorlar. Sadece sabah gündoğumunda ortaya çıkan kuşçu Ork’u görmek için üçüncü kez bu mahalleye geldiğini söyleyen bir grup Elf, kuşçu Ork’u hala göremediklerini ama mahallenin hamamını ve kıraathanesini çok ilginç bulduklarını belirttiler.







Orkların mahalledeki bir diğer favori mekanı olan Ork hamamının Ork tellakları da Ork berber gibi bu durumdan muzdarip. Elflere uygun kese bulunmamasına rağmen Elf akınına uğrayan hamamın tellağı Orkun Bey, ‘Kabul etmeyince laf söz oluyor ama Elf derisi narindir. Bizde Ork derisine uygun keseler var. Elfleri alamam. Sonra anneleri laf ediyor.’ diyor.



Mahallenin küçük orklarının genç Ork öğretmenleri ise umutlu. Gelecekte bir gün Orkların, Elflerin ve insanların bir arada yaşayacağına inanıyorlar.







Ork jokeyin yarışlarını takip eden kahvedeki bir grup Ork ve insanı gören Elf turistler Orkların bu medeni tavru karşısında şaşkın. Elf sosyologlar kültürdeki bu değişimin gelecek için ümit vaad ettiği görüşünde. Öyle ki Elf ekonomistler önümüzdeki günlerde yapılması planlanan ekonomi zirvesine bu yıl ilk kez Orkları da davet etti. Ork, insan, Elf fark etmeksizin eşit şartlarda yaşamanın herkesin hakkı olduğunu söyleyen Ork ekonomistler çok konuşulan bu davete şimdiden yeşil ışık yaktı.

İlandır