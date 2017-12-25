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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Tarihi Mahallede Orklarla Elfler Birbirine Girdi

Tarihi Mahallede Orklarla Elfler Birbirine Girdi

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25.12.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

İstanbul’da bir Ork mahallesinde Ork tıraşı yaptırmak isteyen Elf, mahallenin Ork berberini çileden çıkardı. Kendisine Ork tıraşı yapmayan berberi kibarca terk eden Elf, daha sonra Elf arkadaşlarını toplayıp mahalleye geldi. Mahallenin genç Orkları, berberi korumak için Elflerle karşı karşıya geldiler. Tarihi Ork mahallesinin son dönemin popüler semtlerinden biri olmasından şikâyet eden Orklar, Elflerin mahallelerine musallat olmasından ve onları küçük görmesinden rahatsız.

Mahallenin kokoreççisi ise durumdan memnun. Yıllardır insanlarla bir arada barış içinde yaşadıklarını söyleyen seyyar kokoreççi Elflerin içinde de nazik yaratıklar olduğunu söylüyor.

02:05Tarihi mahallede Orklarla Elfler birbirine girdi
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Elfler ise bu Ork mahallesinde keşfedilecek çok fazla otantik yer olduğunu dile getiriyorlar. Sadece sabah gündoğumunda ortaya çıkan kuşçu Ork’u görmek için üçüncü kez bu mahalleye geldiğini söyleyen bir grup Elf, kuşçu Ork’u hâlâ göremediklerini ama mahallenin hamamını ve kıraathanesini çok ilginç bulduklarını belirttiler.

Orkların mahalledeki bir diğer favori mekânı olan Ork hamamının Ork tellakları da Ork berber gibi bu durumdan muzdarip. Elflere uygun kese bulunmamasına rağmen Elf akınına uğrayan hamamın tellağı Orkun Bey, "Kabul etmeyince laf söz oluyor ama Elf derisi narindir. Bizde Ork derisine uygun keseler var. Elfleri alamam. Sonra anneleri laf ediyor." diyor.

Mahallenin küçük Orklarının genç Ork öğretmenleri ise umutlu. Gelecekte bir gün Orkların, Elflerin ve insanların bir arada yaşayacağına inanıyorlar.

Ork jokeyin yarışlarını takip eden kahvedeki bir grup Ork ve insanı gören Elf turistler Orkların bu medeni tavrı karşısında şaşkın. Elf sosyologlar kültürdeki bu değişimin gelecek için ümit vadettiği görüşünde. Öyle ki Elf ekonomistler önümüzdeki günlerde yapılması planlanan ekonomi zirvesine bu yıl ilk kez Orkları da davet etti. Ork, insan, Elf fark etmeksizin eşit şartlarda yaşamanın herkesin hakkı olduğunu söyleyen Ork ekonomistler çok konuşulan bu davete şimdiden yeşil ışık yaktı.

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