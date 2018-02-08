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    Fırtınayla ortaya çıktı, koruma altına alındı

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit ve sütun parçalarını ortaya çıkardı. Parçaların uzun yıllar önce inşaat temeli sırasında çıkan molozlarla sahile döküldüğü tahmin ediliyor.

    AMASRA'da Küçük Liman mevkisinde tarihi mimari parçalar gören vatandaşlar, durumu müze müdürlüğüne bildirdi.

    Müze müdürlüğü yetkilileri bölgede yaptıkları incelemede, üzerinde figürler bulunan taşların, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit ve sütun parçaları olduğunu belirledi. Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, parçaların uzun yıllar önce inşaat temeli sırasında çıkan molozlarla sahile döküldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

    Fırtınayla ortaya çıktı, koruma altına alındı

    İlçede yapılan inşaat temeli kazılarının müze müdürlüğü denetimi altında yapıldığını ancak söz konusu tarihi parçaların ne zaman atıldığının bilinmediğini aktaran Aydın, "Uzun bir süre önce molozlarla sahile döküldüğünü düşündüğümüz parçalar, şiddetli fırtınada oluşan dev dalgaların üzerindeki molozları ve taş yığınlarını hareket ettirmesiyle ortaya çıkıyor. Üzerinde çeşitli figürler bulunan, Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz parçaları titiz bir çalışmayla müzeye taşıyarak koruma altına alacağız" dedi.

    Fırtınayla ortaya çıktı, koruma altına alındı

     

     

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    Etiketler: roma lahidi , bartın , tarihi eser , son dakika
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