Tarihi İpek Yolu ülkeleri yarışıyor, heyecan artıyor...

Tarihi İpek Yolu ülkeleri ve Türkiye’nin katılımı ile 12 Ekim’de Kazakistan’da başlayan “Silk Way Star” (İpek Yolu Yıldızı) televizyon müzik yarışmasında 4. haftaya girildi ve yarışmacılar performanslarını her geçen hafta arttırmaya devam ediyor. Silk Way Star yarışması 12 bölümden oluşuyor ve gala konserine kadar çekişmeli yarışma devam edecek. Kazakistan’da çekimleri gerçekleştirilen bu muhteşem müzik yarışmalarının Türkiye’deki resmi yayıncısı Dream Türk TV olurken, yarışma 9 ülkede yayınlanıyor ve milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

Silk Way Star’ın Dream Türk TV’de 2 Kasım Perşembe saat 21:00’de yayınlanacak 4. bölümünde ise, yarışmacılar birbirlerinin dilinde şarkıları yorumlayacak. Türkiye adına yarışan Fulin, yarışmanın 4. bölümünde Kazak hit şarkısı “Menimen Bile” ile sahneye çıkacak.

Kazakistan Devlet Televizyonu tarafından desteklenen bu özel proje, üç haftadır 9 ülkede yayınlanıyor ve önümüzdeki dokuz hafta boyunca milyonlarca müziksever eşsiz bir yarışmaya tanıklık etmeye devam edecek. Kazakistan’dan Azerbaycan’a, Kırgızistan’dan Gürcistan’a tarihi İpek Yolu’nda yer alan dokuz ülkenin katıldığı yarışma, bu anlamda da bir ilk olma özelliği taşıyor.

“Silk Way Star” yarışmalarını internetten takip etmek isteyenler ise, dünya genelinde en çok izlenen 3. YouTube kanalı olan NetD Müzik’in yeni projesi NetD Music World YouTube kanalından (youtube.com/user/Netdmusic) takip edebilecek.

Müzikseverlerin beğenisini kazanan Dream Türk TV’ye; D-Smart 112. kanaldan, tivibu 166. kanaldan, Türksat 4A uydusundan, dreamturk.com.tr ve blutv.com.tr’den erişilebilir.