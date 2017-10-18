Tarihi İpek Yolu ülkeleri sahnede…

Tarihi İpek Yolu ülkeleri ve Türkiye’nin katılımı ile 12 Ekim’de Kazakistan’da başlayan “Silk Way Star” (İpek Yolu Yıldızı) televizyon müzik yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. 12 bölümden oluşan yarışma, gala konserine kadar devam edecek. Bu muhteşem müzik yarışmalarının Türkiye’deki resmi yayıncısı Dream Türk TV olurken, yarışma 9 ülkede yayınlanacak ve milyonlara ulaşacak.

Bu özel yarışmalarda Türkiye adına genç sarkıcı Fulin yarışmaya devam ediyor. Fulin, yarışmanın ilk bölümünde ülke hiti temasında Tarkan’ın dünya çapında yankı uyandıran şarkısı “Şımarık” ile sahneye çıkmış ve jüri üyelerinin beğenisini kazanmıştı.

Silk Way Star’ın Dream Türk TV’de 19 Ekim Perşembe saat 21:00’de yayınlanacak 2. bölümünde ise, yarışmacılar Kazakistan’ın hit olmuş pop şarkılarını kendi dillerinde yorumlayacak. Türkiye adına yarışan Fulin, Kazak sanatçı Aydana’nın “Unaydımağan” (Unutamıyorum) şarkısını Türkçe seslendirecek.

Kazakistan Devlet Televizyonu tarafından desteklenen bu özel proje, 9 ülkede yayınlanıyor ve milyonlarca müziksever eşsiz bir yarışmaya tanıklık ediyor. Kazakistan’dan Azerbaycan’a, Kırgızistan’dan Gürcistan’a tarihi İpek Yolu’nda yer alan dokuz ülkenin katıldığı yarışma, bu anlamda da bir ilk olma özelliği taşıyor.

On iki bölümden oluşan yarışmanın Türkiye’deki resmi yayın ortağı Dream Türk TV olurken, dokuz kişiden oluşan uluslararası jüride Türkiye temsilcisi olarak Doğan Music Company’den (DMC) Yapım ve Pazarlama Direktörü Özden Bora yer alıyor. Bu özel yarışmanın kazananı ise, uluslararası jürinin verdiği oylarla belli olacak.

“Silk Way Star” yarışmalarını internetten takip etmek isteyenler ise, NetD Müzik’in yeni projesi NetD Music World YouTube kanalından (youtube.com/user/Netdmusic) takip edebilecek.

Müzikseverlerin beğenisini kazanan Dream Türk TV’ye; D-Smart 112. kanaldan, tivibu 166.kanaldan, Türksat 4A uydusundan, dreamturk.com.tr ve blutv.com.tr’den erişilebilir.







