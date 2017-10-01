Tarihi İncil'i yurt dışına kaçırmadan yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hazreti İsa, Meryem Ana ile Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen Aziz Petrus ve çift başlı yılan figürleri bulunan İncil'in Suriye'den Ankara'ya getirileceği istihbaratını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

İncil'in, Keçiören Hasköy Mahallesi'ndeki 31 SAB 349 plakalı araçla yurt dışına kaçırılacağı istihbaratına ulaşan ekipler, aracı takibe aldı.

Aytepe Sokak'ta durdurulan araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed D. gözaltına alınırken 1 milyon 500 bin dolar değerinde olduğu belirtilen İncil'e el konuldu.

Muhammed D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAYFALARI ALTIN YALDIZLI MOTİFLERLE SÜSLENMİŞ

İncil'de haleyle betimlenen Hazreti İsa'nın sol elinde kitap tuttuğu, sağ eliyle "takdis işareti" yaptığı görülüyor, ayrıca "Pantokrator İsa" adı verilen ikona yer alıyor.

Ceylan derisinden yapılan ve sayfalarında altın yaldızlı motiflerin bulunduğu kitapta, Hristiyanlığı kıtalar arasında yaymaya çalışan Aziz Pavlus, çift başlı yılanlar ve "Baş Melek Gabriel" de tasvir ediliyor.