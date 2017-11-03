Tarihi gün! İki ülke birden bugün duyurdu...

Bugün Irak ve Suriye için tarihi bir gün...

Terör örgütü DEAŞ Irak ve Suriye'de elinde bulundurduğu son iki merkezi de kaybetti. 2014 yılında Suriye ve Irak'ta çok önemli toprak kazanımları elde eden örgüt iki ülke tarafından bugün duyurulan zafer ilanları ile çöküşe doğru gidiyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin merkezinin kontrolünü terör örgütü DEAŞ'tan aldı.



Rejimin resmi haber ajansı SANA'nın duyurduğu ve AA'nın yerel kaynaklardan teyit ettiği bilgilere göre, Esad rejimi güçleri, eylül ayının başında Rusya'nın hava, İran'ın kara desteğini alarak başlattıkları operasyonda, kent merkezinin tamamını ele geçirdi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin kente ABD desteğiyle eş zamanlı başlattığı operasyon sürüyor. PKK/PYD, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ilerliyor.

Irak sınırındaki Deyrizor'un kırsalı halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

IRAK ORDUSU KAİM İLÇESİNİ VE SINIR KAPISINI ELE GEÇİRDİ

Irak güçleri, Enbar'a bağlı Kaim ilçesindeki Husaybe sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.



Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Kaim'deki Husaybe sınır kapısının tamamında kontrol sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'de açıklamasında, Kaim'e giren ve Husaybe sınır kapısını kurtaran güvenlik güçlerini tebrik etti. Irak güçlerinin, Kaim'e yönelik operasyonu 28 Ekim'de başlattığı, bugün ise 3 koldan ilçeye girerek Suriye'ye açılan sınır kapısını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı kaydedildi.