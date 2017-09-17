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    Tarihi duvarların 'aşk defterine' dönmesi tepki topladı

    Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)
    17.09.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 12:33

    MANİSA’da yüzlerce yıllık tarihi yapıların duvarlarına, bazı kişilerce sprey boya kullanılarak aşk sözlerinin yazılması tepki topladı.

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    • Tarihi duvarlar aşk defterine döndü
    • Tarihi duvarlar aşk defterine döndü
    • Tarihi duvarlar aşk defterine döndü
    • Tarihi duvarlar aşk defterine döndü

    Saruhanoğlu Beyliği döneminde 1300’lü yıllarda yaptırılan, geçen yıllarda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Gülgün Hatun Hamamı’nın duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla isimler yazıldı, çeşitli işaretler çizildi.

    Yine 600 yıllık Hüsrevağa Hamamı ve Osmanlı döneminde Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan 5 asırlık Sultan Camii de boyalarla tahrip edildi. Duvarlara sprey boyalarla yapılan şekillerin çoğunluğunu kalp işaretleri ve isimler oluşturdu.

    Kent sakinleri aşklarını ilan etmek için yüzlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edenlere, vatandaşlar tepki gösterdi. Tarihi değerlerin korunmasını isteyen Manisalılar, bu tarz eserlerin olduğu yerlere güvenlik kameraları takılmasını ve eserlere zarar verenlere ceza verilmesini istedi.

    Etiketler: Manisa , tarihi duvarlar , Gülgün Hatun Hamamı
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