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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

22.03.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Grand Pera’da!

Detaylı bilgi için tıklayınız!

Moda, kültür, sanat, eğlence ve gastronominin hizmetine sunulan yeni nesil yaşam merkezi Grand Pera, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük uluslararası moda platformu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 20-24 Mart tarihleri arasında dokuzuncusu gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonlarının sunumu, moda dünyasından tüm aktörlerin katılımıyla, tarihi Cercle d’Orient binası, Emek Sahnesi ve Tiyatro Sahnesi’ni kapsayan 3.500 m2’lik bir alanda gerçekleştiriliyor. Paris ve Milano moda haftalarının atmosferini aratmayacak etkinlik boyunca davetliler, Grand Pera’da bulunan Cinemo sinemalarında modayı farklı boyutlarıyla konu alan filmleri izleyebilecek. 21 Mart Salı günü ise tüm modaseverler, ünlü marka ve modacıların pop-up mağazalarından alışveriş yapabilecek.

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Beyoğlu’nun ruhu Grand Pera’da!
Grand Pera, mimari zarafeti, modern hizmet felsefesiyle buluşturuyor. Ünlü mimar Alexandre Vallaury imzalı, 1. derece tarihi eser olarak tescillenen Cercle d’Orient binasını dünya standartlarında bir restorasyon kalitesiyle İstanbul’a kazandıran Grand Pera, çatısı altında faaliyet gösteren mağazalar ve zengin kültür-sanat programıyla dikkat çekiyor.

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Özel gösterimlerden, şirket buluşmalarına kadar her türlü etkinliğe ev sahipliği yapıyor
Beyoğlu’nun ruhunu yansıtan pasaj anlayışıyla hayata geçirilen Grand Pera, 665 m2’lik etkinlik alanı, 8 toplantı ve dinlenme odası, 1 balo salonu, 1 tiyatro sahnesi, Cinemo markasıyla işlettiği 8 sinema salonu ve 1.250 m2’lik fuaye alanına sahip 600 kişilik tarihi Emek Sahnesi’yle özel çekimlere, galalara, etkinliklere ve üst düzey davetlere kapılarını açıyor.

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Grand Pera, Türkiye’de ilk defa açılan Madame Tussauds Müzesi’ni de bünyesinde barındırıyor. 10 kişilik mini toplantılardan, 600 kişilik büyük organizasyonlara kadar uzanan etkinliklere hizmet veriyor. Emek Sahnesi 600 kişilik koltuk kapasitesi ve 1.250 m2’lik fuaye alanıyla, şehrin tam merkezinde, başta galalar olmak üzere her türlü etkinlik için eşsiz bir atmosfer sunarken, 150 kişilik tiyatro sahnesi, teknolojik altyapısıyla basın toplantılarından özel gösterimlere ve şirket buluşmalarına kadar her türlü etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Cinemo, evde film rahatlığını sinemaya taşıdı
Sinema izleyicisine yeni bir deneyim kazandırmak amacıyla yola çıkan Cinemo Sinemaları, “Türkiye’nin en konforlu, mesafesi en geniş koltuklarıyla, ev rahatlığı sunuyor. Grand Pera’daki Emek Sineması dahil toplam 9 salonda, 1.500 kişiye aynı anda canlı yayın hizmeti sağlayan Cinemo, toplu film gösterimlerinin yanı sıra, farklı toplantı formatlarına yönelik hizmet de sağlayabiliyor.

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Grand Pera bugüne kadar, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 13. İstanbul Bach Günleri, İdil Biret & BAU Oda Orkestrası konserleri, Anadolu Ateşi’nin Grand Pera’ya özel “Fire of Anatolia Pera” gösterileri, Beyoğlu Sinema Ödülleri, Ali Poyrazoğlu, Sumru Yavrucuk, Tuba Ünsal, Nilgün Belgün ve Haldun Dormen gibi önemli sanatçıların gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Tarihi doku, çağdaş bir deneyimle bütünleşiyor

Detaylı bilgi için tıklayınız!

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