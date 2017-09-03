Tarihi bir dönemeç

Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda özetle şu ifadeleri kullandı:

“Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı, milletimizin bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi, istiklal mücadelemizin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Misak-ı Milli’nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, milli mücadelenin bütün aşamalarında etkili olan Sivas Kongresi’nde oluşan milli irade, Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi’nde hâkim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum.”