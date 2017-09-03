MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Tarihi bir dönemeç

    Tarihi bir dönemeç

    ANKARA
    03.09.2017 - 20:40 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 20:40

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin tarihi bir dönemeç olduğunu vurgulayarak, “Sivas Kongresi’nde hâkim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür” dedi.

    Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda özetle şu ifadeleri kullandı:

    “Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı, milletimizin bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi, istiklal mücadelemizin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir.

    EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

    Misak-ı Milli’nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, milli mücadelenin bütün aşamalarında etkili olan Sivas Kongresi’nde oluşan milli irade, Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi’nde hâkim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , recep tayyip erdoğan , erdoğan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri