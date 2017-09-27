Tarihi Bakırköy İlkokulu ‘nda bir ilk gerçekleştiriliyor

Günümüze kadar Taş Mektep diye bilinen Bakırköy İlkokulu'ndan birçok ünlü sanatçı, yazar mezun oldu. İlk kez bir ilkokul içinde öğrencilerine sanat eğitimi veren ve bu konuda sahne salonu olan bir ilkokuldur. Birçok ünlü sanatçının yolu Bakırköy İlkokulu'ndan geçti. Oynadığı filmlerle yeni kuşaklara hep önder olmuş sanatçılar, yazarlar, ünlü bestecilerin yolu bu tarihi okulunda geçmesi tesadüf değildi. Adile Naşit, Minür Özkul, Şener Şen, Cem Karaca, Neriman Köksal, Ulvi Cemal Erkin, Cahit Sıtkı Tarancı ve Cihat Tamer Taş Mektep olarak ünlenmiş Bakırköy İlkokulunda farklı dönemlerde okumuş olduğu düşünülen ünlülerden bazılarıdır.
Bakırköy İlkokulu 2004 yılında deprem güçlendirmesi için Emlak Kredi Bankası Ortaokulu binasına taşındı. Boşaltılan Taş Bina 2009 yılında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İlkokul eğitimine tarihi taş binanın 2 km uzağında tahsis edilen bir binada devam ediyor. Okulun arşivinde bulduğu tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak isteyen ve bu konuda üç aydır çalışmaları sürdüren okul müdürü Ceyhun COŞKUNDENİZ “Geçmişinde bir tarih yatan Taş Mektebin arşivinde yeralan bu değerli evrakların yeni kuşak öğrencilere örnek olması için gerçekleşecek olan bu sergiye tüm Bakırköy halkını ve öğrencilerini davet ediyoruz.”
Sergi açılışına Kaymakan Nazmi Günlü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu katılacak.
Capacity AVM'nin desteği ile 28 Eylül’de gerçekleşecek olan sergi bir hafta devam edecek. Sergiden sonra okul bünyesinde kurulan müzede bu değerli eşyalar, yeni kuşak öğrencilere kaynak olmaya devam edecek.
SERGİ AÇILIŞ TARİHİ : 28 EYLÜL 2017 PERŞEMBE
YER : CAPACİTY ALIŞVERİŞ MERKEZİ / B1 KAT
PROGRAM: 14:00 –Tiro Müzik Dinletisi- 14.15_Kokteyl- 14.40 Açılış Konuşması 15.15- Sergi Açılışı 16.00 Kapanış
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