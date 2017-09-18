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    Tarih yaklaştıkça gerilim artıyor: Üst üste tehditler

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:43 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:46

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu tarihi yaklaştıkça açıklamalar sertleşiyor. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki, referanduma ilişkin, “Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz” dedi. İran'dan ise benzer sert bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ülkesinin, sadece birleşik ve Federal Irak hükümetini resmi olarak tanıdığını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak’tan ayrılması durumunda Erbil’le olan bütün anlaşmaları iptal edeceğini belirtti.

    Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki, Kürdistan Bölgesi’nde 25 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna ilişkin, “Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz” dedi.

    Maliki’nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ile görüştüğü belirtildi.

    Açıklamada, Maliki'nin referandumun ne Irak halkının ne de Kürtlerin çıkarına hizmet edeceğini, yasal olmadığını, ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz” dediği aktarıldı.Tarih yaklaştıkça gerilim artıyor: Üst üste tehditler

    Irak Başbakanı Haydar Abadi de referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek “sonucu tanımayacaklarını” belirtmişti.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu hafta başında bir Kürt devleti kurulmasını desteklediklerini söylemişti.

    İRAN: ANLAŞMALARI İPTAL EDERİZ, SINIRI KAPATIRIZ

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin, sadece birleşik ve Federal Irak hükümetini resmi olarak tanıdığını, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak’tan ayrılması durumunda Erbil’le olan bütün anlaşmaları iptal edeceğini belirtti.

    Rudaw'ın haberine göre Ali Şemhani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’tan ayrılması durumunda, IKBY ile yapılan bütün anlaşmaları gözden geçireceklerini belirterek, İran'ın IKBY ile yaptığı bütün anlaşmaların Irak çerçevesi içinde olduğunu söyledi.

    Tarih yaklaştıkça gerilim artıyor: Üst üste tehditler

    Şemhani, sınır kapılarıyla ilgili anlaşmalara işaret ederek, “Kürdistan Bölgesi Irak’tan ayrılırsa bütün sınır kapıları ve yollar kapatılacaktır” ifadesini kullandı.

    IKBY'nin referandum kararını gözden geçirmeleri talebinde bulunan Şemhani, “Irak’ın komşularının referanduma karşı olması, IKBY için çetin bir durum ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

    Etiketler: iran , ırak , IKBY
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