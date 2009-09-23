Taraftar Yazarlar ve Yazar Taraftarlar

Bayram okumamın bir kısmını uzun süredir kitaplığımda böyle bir ‘soluk’ için sakladığım Ümit Kıvanç’ın ‘Kesin Ofsayt’ (İletişim Yayınları) adlı çalışması oluşturdu. Kitap, yazarın deyişiyle ‘TV Futbolu’ ve Futbol medyası üzerine bolca iğnelemeli ve bir o kadar da doğru tesbitlerle dolu. İşin daha da vahimi kitabın yazılmasının üzerinden geçen neredeyse on yıl içinde işler Kıvanç’ın öngördüğü karanlığın da ötesinde gerçekleşiyor.

Kitabın özellikle sonlarına doğru yer alan, o zaman Fatih Terim’den boşalan ve Lucescu’nun gelmesi ile dolan Galatasaray Teknik Direktörlüğü’ne kimin geleceği ile ilgili yaklaşık 2 haftayı kapsayan ve üç gazetenin haberlerinden oluşan derleme okumaya değer. Uzun, aslında çok eğlenceli ve bir o kadar da üzücü bir bölüm. Zaman zaman kendimi kaybedip sesli kahkahalar atınca etraftakilerin garip bakışları ile karşılaştığım bile oldu. 2 haftada, onlarca teknik direktörü aday yapıp, bazılarına imza attırıp, bazılarına birbirini takip eden günlerde Galatasaray’ın bir sonraki sezonki kadrosu ile ilgili planlarını açıklatıp ertesi gün daha para bile konuşmadık açıklamaları yaptıran muhteşem bir durum sergilemesi. Bilmediğimiz bir şey değil ama altalta yazınca bir başka etkili olmuş.

Edip Uras yazıyor

Kesin Ofsayt’ın bize özellikle hatırlattığı konu medyamızın üçbuçuktan dört büyüğün taraftar tirajları ve rating’i etrafında diğer takımları hiçe sayarak yürüttüğü ve yazarların hepsinin üç büyük takım taraftarlardan oluşmasıyla içinden çıkılmaz bir keşmekeşe dönen algılama biçimi. Öyle ki, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın veya Beşiktaş’ın karşısındaki takımın kadrosu, oyun anlayışı, görüşleri hepsi hepsi birkaç satıra sığdırılırken çoğu zaman da yok sayılması. Yine bilmediğimiz bir şey değil, daha çok kanıksadığımız bir olgu.

Kitap bitti. Biz medeniyetten uzak bir cennette televizyonsuz mutlu mesut yaşarken ve maçları bu haftalığına kendi hallerine bırakmışken Salı sabahı kahvaltı masasının üzerinde nereden peydahlandığı belli olmayan bir spor gazetesi belirdi. Bilmemne kalitesinde basılan gazete Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-1 yendiği maçın başlığı ile çıkmıştı. Biz de dakika bir gol bir olduk. Baş sayfada büyük harflerle maçın ‘alışık olmadığımız garipliklerle’ başladığı yazıyor. Garipliklerden biri Ali Güneş’in elle çıkardığı topu hakemin görmemesi diğeri de Kasımpaşa’nın golü! Hadi hakemin görmediği pozisyonu anladık, garip olmuş da Türkiye Süper Ligi takımlarından birinin attığı bir gol nasıl bir ‘gariplik’ oluyor? ‘Akıllara ziyan’ pozisyonlar kaçıran Galatasaray’ın soyadından bir İzmir takımını tutuyormuş izlenimi veren fanatiklerinden bir yazar da köşesinde hakemi ‘köy tereyağı yemek ve gürbüz olmakla’ aklısıra aşağılıyor. Mesleğin abilerinden biri geçinen birine yakışıyor mu? Bu mudur genç nesilde görmek istediği yazı şekli ve üslubu?

Ben maçı izleyemedim ama net bir bilgi alamadığıma neredeyse eminim. Fenerbahçe’nin iki yıl önce düzenlediği Bilim ve Spor Kongresindeki bir panelde Mehmet Demirkol yakınıyordu: ‘Teknoloji o kadar ilerledi ki, bizim yazılar okunana kadar okuyucu zaten maçtaki pozisyonların hepsini ezberlemiş oluyor.’ diye. Doğrudur kendi içinde, ama adı ‘haber’ olan bir gazetede maçı izlememişler için bir ufak ‘haber’ de mi olmaz?

Aynısını her büyük takımın her büyük gazetenin köşelerinde, manşetlerinde bulabilirsiniz. Bir Fenerbahçe ‘yazarımız’ örneğin geçenlerde bizzat kendisi açıkladı: ‘Ben sadece Fenerbahçe’yi yazıyorum, diğer takım beni ilgilendirmiyor’ dedi. Futbolun tek taraflı olduğunu sanmasına mı yanalım yoksa bu işten ancak tribündeki bir ortalama taraftar kadar anlamasına rağmen bütün bir köşeyi işgal etmesine mi?

Gazetelerimizde, internet sayfalarında hergün yüzlerce kaynağı belirsiz, sonucu belirsiz, amacı belirsiz ‘haber’ yayınlanıyor. Televizyonlarımızda yüzlerce insan bilerek veya bilmeyerek duman olmayan yerlerde ateş yakmaya, ellerinde bidonlarla alev aldırabilecekleri bir kıvılcım aramaya çalışıyor. Sorumluluklarının, sadece Türkiye’ye ve insanına, futbolseverine değil, öyle veya böyle sayesinde ekmek yedikleri bu güzel oyuna olan sorumluluklarının da farkında olmaktan çok uzaklar.

Bayram tatili muhteşem geçti. Cennet bir mekanda, cennetmekan sahiplerimizle rüya gibi bir dört gün geçirdik. Herşeyin çok daha basit ve çok daha saf olduğu, rekabetin de mücadelenin de gerçeğini kaybettiğimiz o bayramları özlüyoruz gitgide. Avrupa Ligi’nde UEFA’nın SAYGI kampanyasında olduğu gibi. Ayrılıklara SAYGI, Oyuna SAYGI, Çevreye SAYGI. Birşeyin lafı ne kadar fazla ediliyorsa, o şeyden etrafta fazla yok demektir derler ya, aynen öyle