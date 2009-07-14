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FenerbahÃ§eâ€™de geÃ§en yÄ±lÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z sezonundan dolayÄ± veya belki de sadece bu yÃ¼zden tribÃ¼nlerdeki problem kimse tarafÄ±ndan konuÅŸulmuyor, dillendirilmiyor. Laf ola beri gele, aman taraftarÄ± kÃ¼stÃ¼rmeyelim yorumlarÄ± da iÅŸ artÄ±k saklanamayacak boyutlara geldiÄŸi zaman geÃ§iÅŸtirilmek Ã¼zere sÃ¶ylenen birkaÃ§ cÃ¼mleden ibaret.

Kale arkasÄ±ndan maratona ordan da maraton kÃ¶ÅŸesine taÅŸÄ±nan taraftar grubu uzun bir sÃ¼redir YÄ±ldÄ±rÄ±m yÃ¶netiminin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor. AÄŸrÄ±tmÄ±yorsa da aÄŸrÄ±tmalÄ±. Kendi yarattÄ±klarÄ± canavarla baÅŸedemeyecek durumdaki kulÃ¼p yÃ¶netimleri, beceriksizliÄŸin ve basiretsizliÄŸin Ã¶rneklerini veriyorlar. FenerbahÃ§e bunlarÄ±n arasÄ±nda en kÃ¶tÃ¼lerinden.

Edip Uras yazÄ±yor

GeÃ§en sezon baÅŸÄ±nda kale arkasÄ±ndan Maraton tribÃ¼nÃ¼n ortasÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±rÄ±lan malum taraftar grubu daha ilk maÃ§ta tribÃ¼ndeki â€˜diÄŸerâ€™ FenerbahÃ§elilerin tepkisini Ã§ekmiÅŸ, kulÃ¼p faks ve telefon yaÄŸmuruna tutulmuÅŸtu. AralarÄ±nda dÃ¶vÃ¼len taraftarlardan ailesinin yanÄ±nda bu grubun tavÄ±rlarÄ±ndan rahatsÄ±z olanlara kadar yÃ¼zlerce tepki alan FenerbahÃ§e bu â€˜taraftar grubunaâ€™ karÅŸÄ± tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±. Tam bu sÄ±ralarda o veya bu gazetede boy boy ve en en demeÃ§ler veren Ã¼zerinde henÃ¼z sarÄ±-lacivert bir eÅŸya gÃ¶remediÄŸimiz tribÃ¼n liderimiz de Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n kirli Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± ile ilgili bizlere ilginÃ§ gelen ipuÃ§larÄ± vermiÅŸti. Hani bÄ±rakÄ±p gittiÄŸiniz zaman geri gelmek iÃ§in bize yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenletmediniz mi, Mustafa Denizliâ€™ye istifa diye baÄŸÄ±rtmadÄ±nÄ±z mÄ± filan falan. Sonra ne oldu? YÃ¶netimin iletiÅŸim adÄ±na sonralarÄ± geÃ§ici olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ikilisi KoÃ§ ve MosturoÄŸlu Ã§Ä±kÄ±p taraftarlarla sorunlarÄ± olamayacaÄŸÄ±nÄ± konunun â€˜iki tarafÄ±nâ€™ karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini sÃ¶ylediler.

FenerbahÃ§eâ€™nin Avrupa maÃ§larÄ± dahil bu sezon sÃ¼rekli baltalama tezahuratlarÄ±yla hem takÄ±mÄ± hem de tribÃ¼nÃ¼n geri kalan ahengini bozan bu grup FenerbahÃ§eâ€™li olmayÄ± â€˜biz FenerbahÃ§eâ€™liyiz ulan!â€™ sloganÄ±na kadar dÃ¼ÅŸÃ¼rebilmiÅŸti. O ulan tezahuratlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± oldu, kulÃ¼p ve â€˜buâ€™ taraftarlar kendilerine bir â€˜taraftar tribÃ¼nÃ¼â€™ tahsis ettirmek suretiyle, bilet alan diÄŸer tÃ¼m FenerbahÃ§eâ€™lilere â€˜taraftarlÄ±kâ€™ sÄ±fatÄ±nÄ± bile Ã§ok gÃ¶rerek konuyu hallettiler. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n FenerbahÃ§e tribÃ¼nÃ¼nÃ¼ ve taraftarÄ±nÄ± getirdiÄŸi nokta budur.Â

GeÃ§en sezon ligin ilk haftalarÄ±ndaki sahneleri bilmeyenlere ve unutanlara hatÄ±rlatalÄ±m mÄ±? TakÄ±mÄ±n kaybettiÄŸi, kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± her maÃ§ta stadÄ± erken terk eden FenerbahÃ§eâ€™lilerin ardÄ±ndan â€˜ÅžÅŸt baÅŸkan baksana, mÃ¼ÅŸteriler gidiyorâ€™ ve â€˜Biz FenerbahÃ§eâ€™liyiz Ulanâ€™ diye baÄŸÄ±ranlar FenerbahÃ§eâ€™yi yÄ±llardÄ±r destekleyen onbinleri mÃ¼ÅŸteri olarak tanÄ±mlama cesaretini gÃ¶stermiÅŸlerdi, bir sezon sonra FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netimi bunu tescil etmiÅŸ oldu.

Taraftar TribÃ¼nÃ¼ gibi bir tanÄ±m Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ekibinin dÃ¼nya futbol literatÃ¼rÃ¼ne kattÄ±ÄŸÄ± yepyeni bir kavram olmalÄ±. Bir baÅŸka ilke imza atmÄ±ÅŸ olmanÄ±n gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±na ÅŸÃ¼phe yok. Yeni sezona â€˜Ã¼Ã§ sezon Ã¼stÃ¼ste ÅŸampiyonlukâ€™ ve bu gidiÅŸle geÃ§en yÄ±llardan daha zayÄ±f bir kadroyla giren sarÄ± lacivertli futbol takÄ±mÄ± ve taraftar sÄ±fatÄ±na giremeyen mÃ¼ÅŸterilerini zorlu bir sezon daha bekliyor.

TribÃ¼nlerin sahada oynanan futbola ve Ã¶zellikle rakip takÄ±ma baskÄ± kurabilmesi tepki tezahuratlarÄ± ile mÃ¼mkÃ¼n. Ä°ngiliz Premier ligdeki maÃ§lara dikkat edin, uÄŸultunun azalmasÄ±, yÃ¼kselmesi, herkesin aynÄ± anda maÃ§Ä± izlemesi ve oyunun iÃ§inde olmasÄ±yla olur. StadÄ±n atmosferi â€˜taraftarâ€™ tribÃ¼nÃ¼nde oturanlarÄ±n bir zaman sonra vuvuzelaâ€™ya dÃ¶nen bambamgÃ¼mgÃ¼m tezahuratlarÄ±yla saÄŸlanmaz.

YanlÄ±ÅŸÄ±n neresinden dÃ¶nÃ¼lse kardÄ±r. Hem zaten â€˜mÃ¼ÅŸteriâ€™ her zaman haklÄ±dÄ±r.

