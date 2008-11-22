Taraftar taraftar olalı böyle zulüm görmedi

Oyunun futbol açısından kalitesizliğinin yanı sıra sahada sakat yatan futbolcu varken oynamaya devam ederek, top toplayıcı çocuklarla tartışarak da ‘fairplay’sizliğin sınırlarını zorladılar.

Gülşah Erkaya yazıyor

Oyunun renginin değiştiği 62. dakikaya kadar her iki takım da taraftarın çekirdek yeme keyfini bozacak bir pozisyona girmedi, giremedi.

Gençlerbirliği zaten “bir kurtarsam kardır” mantığıyla geriye yaslanıp, kontraatak girişiminde bulunma zahmetine bile katlanmazken, Gaziantep’te Tabata, Murat, İvan ve Emrah Eren bal yapmayan arı gibi sağa sola koşturup durdular. Oyunun bu bölümünde Gaziantepspor atağı başlattığı kanatta topu sıkıştırmak yerine ters tarafa dönecek varyasyonlarda bulunabilseydi, skorun değişmesi için Beto ve Mehmet Polat’ın oyuna girmesine gerek kalmazdı.

BETO TABATA A.Ş.

Beto’nun oyuna girmesinin ardından sahada izlediğimiz büyüklere masallar tadındaki uyutan futbol, Gaziantep adına pozitife döndü.

Bir tek oyuncu maçın gidişine bu kadar etki edebilir mi? O oyuncu Tabata gibi usta bir ayağın önünü açıyorsa, O’nun tepesindeki üç kişiden ikisini kendi peşine takıyor ve buna rağmen de kendisine boş alan bulabiliyorsa, yani ve yani O oyuncu Beto ise edebilir.

İlk gol Tabata’nın ortasıyla Beto’nun kafasından geldi. İkinci gol ise yine Beto-Tabata paslaşmasında boş kalan Erman’ın soldan yaptığı mükemmel bindirme ve mükemmel şutundan oluştu desek, sanırız galibiyetteki Beto etkisini biraz olsun anlatmış oluruz.

Tabi ki 62. Dakikadan sonra Gaziantep seyircisinin de, seyirci değil taraftar olduğunu hatırlaması oyunun güzelleşmesine etki eden sebeplerden birisiydi.

Bu arada Nurullah Hocam’a da “Beto sakat değilse neden ilk 11’de yoktu, sakatsa neden oyuna girdi” diye sormak isterim. Ayrıca yine Nurullah Sağlam’ın tam iyileşmeden kaleye geçen ve maç içinde aldığı darbe ile degaj bile yapamaz hale gelen Murat o haldeyken, 3 değişiklik hakkını da riskli dakikalar bitmeden kullanmasını da sorgulamak isterim.

GENÇLER’DE SORUN BÜYÜK

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği takımını hiç bu kadar keyifsiz, heyecansız ve isteksiz görmemiştim. Kadrosunun yeri alt sıralar değil ama bizlerin göremediği derinliklerde büyük sorunlar ve kaynayan kazanlar var gibi görünüyor.

HAKEM MÜKEMMELE YAKINDI

İlker Meral sahaya çıktığında fazla kiloları dikkatimizi çekti. Açıkçası çok da dikkate değer bir performans beklemiyorduk. Ancak İlker Hoca yardımcıları ile birlikte bizleri yanılttı. Önü kapandığı için tam süzemediği bir penaltı pozisyonu dışında kusursuz maç yönettiler. İlker Meral her pozisyonun içinde, tam olması gereken yerlerde ve zamanında yer alarak tiribünlerden ve etrafımızdaki basın mensuplarından 10 puan aldı. Kutluyor, devamını diliyorum.

3 PUAN HASRETİ BİTTİ

Tatsız başlayıp, baklava kıvamında sona eren bir maçın ardından Gaziantepspor 5 haftalık üç puan hasretine son verirken, Gençlerbirliği için zaten zor görünen gelecek, biraz daha flulaştı. Son 30 dakika için her iki takıma da teşekkürler...