Taraftar kirliliÄŸi

Saha iÃ§erisinde oynanan oyuna bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda son yÄ±llarÄ±n en heyecan verici maÃ§Ä± oldu denebilir belki ama seyirci aÃ§Ä±sÄ±ndan aynÄ± ÅŸeyleri sÃ¶yleyemeyeceÄŸim. GalatasaraylÄ± basketbol(!) taraftarÄ± sÄ±nÄ±fta kaldÄ±. G.S: 1 Misafirperverlik:0

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Basketbol liginde derbi maÃ§larÄ±na sadece ev sahibi takÄ±mÄ±n seyircisinin katÄ±labiliyor olmasÄ± yeteri kadar utanÃ§ vericiyken bir deÂbuna raÄŸmen halen olaylarÄ±n Ã§Ä±kÄ±yor olmasÄ± daha da utanÃ§ verici.

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

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MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n bitiminde iki takÄ±m berabere kalÄ±p maÃ§ uzatmaya gidince kimsenin anlam veremediÄŸi bir elektriklenme ve ardÄ±ndan sahaya giren basketbol(!) taraftarÄ± ve FenerbahÃ§eli oyunculara taciz ve bundan sonra da olanlar oldu. MaÃ§ durdu, FenerbahÃ§eli oyuncular canlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in soyunma odasÄ±na kaÃ§Ä±ÅŸtÄ±lar. ( KafasÄ± yarÄ±lan polis memurlarÄ±nÄ± da unutmamak gerekir ) Ã‡Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaklarÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ± vermek iÃ§in bekledik biz de.

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AslÄ±nda Ã§Ä±kmasalar da olurdu, kimse de bir ÅŸey diyemezdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ G.alatasaraylÄ± basketbol(!)taraftarlarÄ± heyecanlarÄ±ndan(!) hiÃ§bir ÅŸey kaybetmemiÅŸ, basketbolcularÄ±n sahaya Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± bekliyorlardÄ±.

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SonuÃ§ olarak; her iki takÄ±m da sahaya Ã§Ä±ktÄ± ve iki uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ oynayarak maÃ§Ä± saÄŸ salim bitirdi.

MaÃ§Ä±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ile birlikte yabancÄ± madde yaÄŸmuru yaÄŸmaya baÅŸladÄ± yine, artÄ±k daha fazlaÂdayanamayarak kapatmak zorunda kaldÄ±k televizyonu.



Bu kadar olaydan sonra maÃ§Ä±n skorunun Ã¶neminin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. MaÃ§Ä±n Ã¶nemli kÄ±smÄ±nÄ± zaten Ã¶nde gÃ¶tÃ¼ren G.S, taraftarÄ±nÄ±n da desteÄŸini de arkasÄ±na aldÄ± ve puanÄ± kapan taraf oldu.



FenerbahÃ§e'nin Solomon gittikten sonra Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlar henÃ¼z kalkmÄ±ÅŸ deÄŸil. TanyeviÃ§'in gidip gitmeyeceÄŸi konusunda kesin bir karar verilmemiÅŸken takÄ±mÄ±n geÃ§en senelerde elinde tuttuÄŸu kadro geniÅŸliÄŸi bu sene yok gibi. TakÄ±mÄ±n gardÄ± Greer henÃ¼z takÄ±mÄ±n havasÄ±na alÄ±ÅŸabilmiÅŸ deÄŸil, bugÃ¼n de Ã§ok Ã¶nemli anlarda Ã¶nemli sayÄ±lar kaybetti. Marcus Green'i arar oldu gibi FenerbahÃ§e.

Ancak baÅŸta da sÃ¶ylediÄŸim gibi; Ã¶yle Ã§irkin olaylar yaÅŸandÄ± ki, takÄ±mlarda oynanan oyun, istatistikler, oyuncularÄ±n kalitesi hepsi silindi gitti. HatÄ±rlanan tek ÅŸey, basketbolcularÄ±n kafasÄ±na atÄ±lan maddeler, savrulan kÃ¼fÃ¼rler vs. vs. Bu size geÃ§en haftalarda oynanan FenerbahÃ§e-Galatasaray derbisini hatÄ±rlatmadÄ± mÄ±? Futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda bu olaylarÄ± Ã§Ä±karanlar artÄ±k statlara sÄ±ÄŸmÄ±yor da kendilerini basketbol salonlarÄ±nda mÄ± gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±lar?



ArtÄ±k bunlara dur denilmeli, Ã§Ã¼nkÃ¼ maÃ§lara sadece holigan taraftarlar gitmeye baÅŸlayacak. DeÄŸilÂ Âstatlara, salonlara giden; televizyonda maÃ§ izleyen seyirci kalmayacak.



KulÃ¼plerin yÃ¶neticilerine ve federasyonlara sesleniyoruz, bu taraftar kirliliÄŸini Ã¶nlemek iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar atmak gerekiyor.Â Â