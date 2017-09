Taraflı medya 'gaza getirmeye' çalışıyor

İstedin mi bazı şeyleri gündemde uzun süre tutabilirsin. İstedin mi de ayıptır deyip kapatırsın.

Spor radyosunu açıyorsun, konu ile ilgili özel programlar yapılıp, önerilerde bulunuyorlar. Bülent KORKMAZ’a akıl veriyorlar. İlginç olan bu kişiler GALATASARAYlı değil. Gazeteler de farklı değil, televizyonlar da.

Gökmen Avcı yazıyor

Bugüne kadar yaşanmış benzer olayların sayısı oldukça fazla. Ama!!!!!!!!Bir tarafta Bülent KORKMAZ, karşısında Kanlısı LINCOLN. Kendi aralarında halledilebilecek konu, uzatıldıkça uzatılıyor. NEDEN Mİ?SKIBBE gitti ve yerine Futbolculuk Kariyeri oldukça PARLAK, Teknik Direktörlük Kariyeri ise KÖTÜ olan Bülent KORKMAZ geldi.Taraflı Medya Mensupları ilk başta bu durumdan hoşnuttular. Çünkü GALATASARAY’ın önünde oldukça sıkıntılı maçlar vardı ve Bülent KORKMAZ’a biçilen ömür oldukça kısaydı.İlk maç BORDEAUX.“Takım maçı kaybeder ve UEFA Kupası macerası da biter.” Diye düşünenler, son saniye golüyle az da olsa şaşırdılar. (ŞANS GALATASARAY ve BÜLENT KORKMAZ’ın YANINDAYDI.)Sonra KONYASPOR deplasmanı. Kötü bir sahada, iyi bir rakiple oynanacak zorlu bir karşılaşma. ARDA’nın maçın başında attığı golle alınan 3 puan. (OYUN KÖTÜ ama KAZANILAN 3 PUAN GAYET İYİ.)BURSASPOR maçı tam anlamıyla GÜZEL BİR HEDİYE. Rakibin hataları sonucu Bülent KORKMAZ, 3’te 3 yapıyordu. (KOMŞU YARDIMI BUNA DERLER.)GALATASARAY tekrar AVRUPA SAHNESİ’nde. Deplasmanda oynanan ilk maç için gayet iyi bir skor. HAMBURG 1 GALATASARAY 1. (AVRUPA HER ZAMAN BAŞKADIR.)Son maç TRABZONSPOR deplasmanı. Yorgun, eksik çıkılan maçta atılan 2 gol ve bırakılan 2 puan. Bunu BAŞARISIZLIK olarak nitelendirenler, “ACABA KENDİLERİ BU DEPLASMANDA NE YAPACAKLAR.” (BEKLEYELİM VE GÜLELİM. PARDON GÖRELİM.)Bütün bunları alt alta toplarsak, durum bazıları için hiçte iç açıcı değil. Zaman geçtikçe her şey tersine gidiyor ve TEHLİKE BÜYÜYOR.UEFA KUPASI “KAZA” İLE TEKRAR ALINIRSA, O ZAMAN İŞLER KARIŞIR. HESAPLAR ŞAŞAR VE CAİMALARINA HİÇBİRŞEY ANLATAMAZLAR.TURKCELL SÜPER LİG Şampiyonluğu ise hala gündemde. Tek rakip BEŞİKTAŞ.Durum Kötü. Biz Şampiyon Olamıyoruz, GALATASARAY OLMAMALI. düşüncesi her zaman var ve Tekrar Zirve Yapıyor.ÖYLEYSE: Ortalık Karıştırılmalı.HEDEFTEKİ kişi Bülent KORKMAZ, LINCOLN değil.Yapacak tek şey var.GAZA GELMEDEN, ELDEKİ MALZEMEYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIP, HER İKİ KULVARDA EN ÜST SEVİYELERE GELMEK.SEVGİLİ BÜLENT KORKMAZ,BAŞKA TÜRLÜ BUNLARA CEVAP VEREMEZ, LAF YETİŞTİREMEZSİN..