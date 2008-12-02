Taraflı görüşler ve tepkiler

Gökmen Avcı yazıyor

Ligin zirvesindeki takımların maçları arasında, en kolay görüneni Galatasaray’ın Hacettepe maçı idi. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 3 puan çıkarmışken, bu maçın gündemi işgal etmesi için, sürpriz bir mağlubiyet ve devamında da, (Beklenen ama, bir türlü gelmeyen) SKIBBE’nin istifası gerekmekteydi. Tabii ki böyle bir şey olmadı.

Ama, Galatasaray Hacettepe maçı gündemin birinci sırasına oturdu.

Maçın 57. Dakikasında, verilen bir penaltı ve çıkan bir sarı kart. Maç sonundan itibaren, herkes kendi görüşünü açıklamaya başladı. Olay aynı ama, “BENCE” diye başlayan yorumlar çok farklı.

“BENCE” kelimesi, “BENİM DÜŞÜNCEME UYGUN OLAN” anlamını içermektedir. Biraz da fanatiklik yaparsak, “BENİM MENFAATİME EN UYGUN OLAN” anlamını da gelir.

Şimdi bende sözlerime “BENCE” diyerek başlayayım.

Bu olay bir HAKEM HATASI’dır ve MAÇIN TEKRARI diye bir şey söz konusu değildir. Olayı bir hatırlayalım.

Pozisyonda hiçbir Galatasaraylı futbolcu, ZOKO’nun elle oynadığını görmüyor. Kafasının dibinde olan olayı SERVET bile fark etmiyor ki, arkasını dönüp defanstaki yerine doğru koşuyor. Birkaç Galatasaraylı futbolcu da, niye korner vermedi diye, hakeme sitem etmekte. Süleyman ABAY ise elle oynamayı görmüş ve penaltıyı vermişti. Buraya kadar hakem açısından her şey çok güzel. Hareketi yapan futbolcuyu da sarı kartı gösteriyor. (YANLIŞ FUTBULCUYA.) Durum böyle olunca, spekülasyonlar hemen başlıyor.

Elle oynamayı gören Süleyman ABAY, Siyah ve Beyaz kadar farklı iki eli nasıl ayırt edemez. Akla gelen ve dillendirilen soru bu. Demek ki ayırt edememiş.

Herhalde “Ben şimdi buna sarı kart vereyim, nasıl olsa bu adam biraz sonra tekrar sarı kartlık bir hareket yapar, böylece çift sarı karttan onu oyundan atarım. Galatasaray’da rahatlar.” diye düşünmemiştir. Oyuncuyu tam seçememiştir. HAKEM HATA YAPMIŞTIR.

Peki, bundan önce buna benzer olaylar olmuş mudur? Çok olmuştur. Ahmet faul yapmıştır, hakem Ömer’e kart göstermiştir. Sonuç ta, benzer olaylarda maç tekrarı yapılan bir karşılaşma hatırlamıyorum. Sadece yanlış kattan dolayı alınan cezaların, düzeltildiğini hatırlıyorum.

Bugüne kadar birçok hata yaptılar, bugünde yapıyorlar, yarında yapacaklar. Bazı durumlarda da, gördüklerini yanlış yorumlayacaklar. (KİME GÖRE YANLIŞ?) Ve hepimize işlenecek malzeme çıkacak.

Bir başka konu da, Erdoğan ARICA'nın maç sonu tepkisi. LINCOLN’e sinirlenme sebebi, maçın sonlarına doğru yaptığı hareketmiş. Maç devam ederken, orta sahada topla buluşan LINCOLN, topu ayağında 5-6 kez sektiriyor. Erdoğan ARICA da “Zaten ligin dibindeyiz. Sahada 9 kişi kalmışız. Morallerimiz bozulmuş.

Bizim acımıza ortak olacağına, tribünlere şov yapıyorsun. Nedir bu hareketler? Senin bu yaptığın AYIPTIR AYIP.” diyor. Ben bu düşünceye bir anlam veremezken, bir Futbol Tartışma Programında, Fenerbahçeli eski futbolcu İLKER, bu hareket için şu yorumu yapıyor. “LINCOLN bu hareketi yaparken yanında koşan Hacettepeli futbolcu ben olsan, bizimle dalga geçiyor diye, Onu sert bir tekme ile durdurur, gerekli dersi verirdim.” diyor.

İYİ Kİ HALA FUTBOL OYNAMIYORSUN İLKER. BUNA ŞÜKREDİYORUZ.