Tarabya İngiliz Okulları'na dünya girişimcilik ödülü

Bu başarı öğrencilerimizin hayallerinin peşinden koşmasının karşılığı aslında. Onlara gösterdiğimiz vizyonun mutluluğa dönüşmüş hali.

Tarabya İngiliz Okullarının birincilik ödülü kazandığı dünya okullar arası “Genç Girişimcilik” yarışması İngiltere merkezli yardım kuruluşu olan “Teach a Man To Fish” tarafından organize edilen ve sponsorluğunu Güney Afrika’da olan Saville Vakfı’nın (The Saville Foundation) yaptığı ve amacı dünyanın farklı ülkelerindeki okullar arasında öğrencilerin önderliğinde bir iş kurma yarışması düzenleyip farklı ülkelerden gençleri iş arayan durumundan girişimci konumuna getirmeye çalışan yaratıcılığı ve yararlı olmayı ön plana koyan bir yarışmadır.

Yarışmanın önemi anlatmak bakımından dünyadaki genç işşizlik rakamlarına bakmak gerekiyor aslında. Dünyada genç işsizlik rakamları çığ gibi büyümekte ve geleneksel eğitim sistemleri genellikle bu sorunu çözmekte zorlanmaktadır. Günümüzde, Dünya Çalışma Örgütü (ILO)2012 rakamlarına göre 16 ile 24 yaş arası 75 milyon genç işsiz bulunuyor. Bu perspektiften bakıldığında yarışmanın, yarının kurucusu olacak gençler açısından ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

School Enterprise Challenge yarışması öğrencilere uygulamalı bir eğitim imkânı sağlamanın yanı sıra okullar için de bir kazanç kaynağı oluşturmaktadır. 2014 yılında, School Enterprise Challenge, 93 ülkeden toplam 1250 okulun katılımıyla gerçekleşti ve yeni bir iş fikri oluşturan ve bunu hayata geçiren okullar ilk 4 ayda ortalama okul başı aylık 1.137 dolar’dan başlayan kazanç elde ettiler.

“Teach a Man To Fish” yardım kuruluşunun CEO’su Nik Kafka “School Enterprise Challenge’ı 5 yıldır organize ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Daha fazla ülke katıldıkça yarışma daha da büyüyecek, daha çok genç insan tecrübe kazanacak ve iş dünyasına katılmaya hazır hale gelecek” dedi.

Tarabya İngiliz Okulları Girişimcilik ve Liderlik dersi öğretmeni Clare Jones ise şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz başarılı bir şekilde School Enterprise Challenge yarışmasına katıldı ve 3. Etap’da (iş kurma ve yönetme) Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi birincilik ödülünü kazandı. School Enterprise projesi öğrencilere, Ekonomi, İşletme ve Liderlik dersinde kazandıkları teoriyi uygulamaya dökebilmeleri için bir fırsat yaratmaktadır. Öğrencilerin, öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortam veren School Enterprise’a katılmaları bu öğrenilenlerin daha da kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Öğrencilerin kar üretme amacıyla çalışmaları ve rekabet ortamı öğrencilerin kazanma isteklerini arttıracaktır. School Enterprise projesi süresince öğrencilerin kazandıkları liderlik ve takım çalışması becerileri gelecekte yapacakları çalışmalarda paha biçilmez olacaktır. School Enterprise projesi gelecekte kendi işini kurmak isteyen öğrencilere risk alabilecekleri ve hatalarından ders çıkarabilecekleri güvenli bir ortam sunmaktadır.

Öğrenciler öncelikle sadece kar amacıyla değil bunun yanında sosyal sorumluluk ve çevre dostu olan bir iş fikri için beyin fırtınası yaptılar. Daha sonra öğrenciler hangi iş fikrinin daha karlı ve aynı zamanda toplum ve dünyamız adına faydalı olduğuna karar vermek için gruplar halinde çalıştılar.

Son aşamada öğrenciler oluşturacakları kart projesiyle birlikte yerel işletmelerle çalışmaya karar verdiler. Kart projesinden elde edilecek gelir yerel hayır kurumlarına bağışlanacaktır.”

Tarabya İngiliz Okulları, Türkiye’de yeni fikirler ve sürdürülebilir okul projeleriyle hem öğrencilerinin hayatını pozitif yönde etkilemekte hem de içinde bulunduğu çevreye ve ortama katkı sağlama konusunda liderlik etmektedir.

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