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Hürriyet >Ekonomi>Tapuda yeni sistem başladı!

Tapuda yeni sistem başladı!

İHA
26.09.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:04

Tapu Kadastro 6. Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, web tapu sisteminin hayata geçtiğini söyledi.

Büyükboyacı açıklamasında şunları söyledi:

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahiplerinin taşınmazlarını, tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemini hayata geçirdi. E-devlet kimlik doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada, vatandaşlar taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafında görüntüleyebilmesi için yetki verebilecek. Tapu sahibi, devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu aracılığıyla yaparak tapu müdürlüğüne gitmeden işlem sürecini başlatabilecek. Sistemin vatandaşların hayatına getireceği bir diğer yenilik de dolandırıcılık ve sahtecilik girişimlerine karşı alınacak önlemler olacak. Bu çerçevede sistem sayesinde tapu sahipleri web-tapu ile taşınmazları üzerine işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinde yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek.Vatandaşlarımızın portal.tkgm.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak web-tapu uygulamasına ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımızın web-tapu uygulamasında bulunan ‘Tapu bilgisi al’ seçeneği ile taşınmazlarına ait takyidatlı tapu bilgilerini görüntüleyecekler. ‘Yetki ver’ seçeneği ile istedikleri taşınmazla ilgili başka birisine yetki verebilecekler. ‘Başvuru yap’ seçeneği ile tapu müdürlüğüne gitmeden başvurularını yapabilecekler ve gerekli belgeleri taratarak sistem üzerinden gönderebilecekler.”

Etiketler: webtapu , webtapu sistemi , tapuda yeni sistem
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