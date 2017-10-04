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    Tapu vurgunu 3 kente daha sıçradı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da arazi sahiplerinin kimlik bilgilerini kullanarak hazırladıkları sahte vekaletnamelerle arazileri satarak haksız kazanç sağlayan dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma 3 kente daha sıçradı.

    İstanbul’da sahte belgelerle vatandaşların arazilerini yok pahasına satan çete bir emlakçının sayesinde çökertildi. Adım adım takip edilen çete üyesine tapu müdürlüğünde suçüstü yapıldı. 

    Bu gelişmenin ardından dolandırıldıklarını fark eden Edirne, Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden mağdurlar peş peşe emniyet birimlerine koştu.

    Mağdurlar, satış işlemlerini yapan kişilerin İstanbul Çatalca'da suçüstü yakalanan organize çetenin üyeleriyle bağlantılı olduklarını öne sürdü.

    4 ildeki vurgunun miktarının 50 milyon TL'yi aştığı iddia edildi. Vurgunla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. (Sabah)

    Etiketler: tapu vurgunu , tapu dolandırıcıları , dolandırıcılık
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