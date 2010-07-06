EMRAH Ã–NER'Ä°N O YAZISI

"BilindiÄŸi Ã¼zere; yakÄ±n bir zamanda 163. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin en kÃ¶klÃ¼ kurumlarÄ±ndan biri olan Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, Hazinenin sorumluluÄŸundan taÅŸÄ±nmaz mÃ¼lkiyet kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tutulmasÄ± ve muhafaza edilmesi gibi Ã¶nemli kamu hizmetini vermektedir.Â

Ã–zellikle gÃ¼ven esasÄ±na dayalÄ± bir kamu hizmetini icra eden Ä°daremiz ve idaremiz Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, 11 Haziran 2010 tarihli ve "HD Ã–mer ÃœrÃ¼ndÃ¼l" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da kullanÄ±lan "fakat kafa Tapu Kadastro kafasÄ± olunca Ã§ok da bir ÅŸey beklememek lazÄ±m" cÃ¼mlesindeki haksÄ±z ve mesnetsiz olan "Tapu Kadastro kafasÄ±" benzetmesi sebebiyle rencide edilmiÅŸlerdir. Her tÃ¼rlÃ¼ yeniliÄŸe aÃ§Ä±k, teknolojiyi en Ã¼st dÃ¼zeyde kullanan, TÃ¼rkiye'nin en saygÄ±n kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmemize raÄŸmen, yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z olan sÃ¶z konusu benzetme Ã¼zerinden, Ä°daremiz ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± kamuoyu nezdinde kafasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaz, geliÅŸmelere kapalÄ±,bildiÄŸim bildik dediÄŸim dedik mantÄ±ÄŸÄ± ile hareket eden ve yetkin olmayan kiÅŸilerden oluÅŸan bir kurum olarak yansÄ±tÄ±lmasÄ± sorumsuzluÄŸuna bÃ¼yÃ¼k bir yayÄ±n kuruluÅŸunun ortak olmasÄ± ve kiÅŸilik haklarÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§e sayarak gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve dayanÄ±ksÄ±z bir yazÄ±nÄ±n kaleme alÄ±nmasÄ±na alet olmasÄ± kabul edilebilir veya mazur gÃ¶rÃ¼lebilir bir durum deÄŸildir. KaldÄ± ki, sÃ¶z konusu yazÄ±da geÃ§en talihsiz ifadenin TÃ¼rk Ceza Kanunu kapsamÄ±nda suÃ§ oluÅŸturduÄŸu da izahtan varestedir.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir kiÅŸinin eleÅŸtirilmesini yaparken konuyla yakÄ±ndan uzak ilgisi olmayan Ä°daremizin haksÄ±z bir ÅŸekilde benzetme aracÄ± olarak kullanÄ±lmasÄ± bizleri derinden Ã¼zmÃ¼ÅŸ olup, Ä°daremiz ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama kastÄ± taÅŸÄ±yan yazÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k de olsa ciddiye alÄ±nmasÄ± ihtimaline binaen aÃ§Ä±klama yapma gereÄŸi duyulmuÅŸtur.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."