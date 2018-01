Tapu parsel sorgulama işlemiyle ilgili detaylar birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Arsa sahibi ve arsa sahibi olacak olan kişiler için tapu parsel sorgulama işlemi oldukça büyük önem arz ediyor. Peki, tapu parsel sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfası üzerinde bulunan sorgulama seçeneklerinden adres girerek direk arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. Sorgulama ekranında bulunan katmanlar tercihi ile farklı görüntüleme sistemleri ile haritanın görünümünü değiştirmeniz de mümkün. Bununla birlikte harita üzerinden bulunan kısayol menüsü ile birçok özelliği kullanmanız da, parsel sorgulama işlemlerinizi kolaylaştırıyor. Komşu parselleri göstermeden, mesafe ölçmeye kadar geniş bir özellik menüsü, size sunulan arayüzde görülebilir.

TAPU PARSEL SORGULAMA SAYFASI

E- DEVLET PARSEL SORGULAMA



E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E-devlet’in bu servisi TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz.