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Tapu müdürlüğüne rüşvet baskını

Çetin AYDIN/İSTANBUL
10.09.2017 - 14:38 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 14:53

ESENYURT Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet çarkı kuran çeteye baskın düzenledi. Aralarında tapu müdür yardımcıları ve emlakçıların da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvetin günlük boyutunun 30 bin TL olduğu olduğu ortaya çıktı. Çetenin rüşvet için “Şarj aleti” şifresini kullandığı tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Tapu Dairesi’nde görevli bazı müdür yardımcıları ve memurlarının aldıkları rüşvet karşılığında yasadışı işlem yaptıkları yönünde ihbarlar aldı.Tapu müdürlüğüne rüşvet baskını

Araştırmalarda rüşvet alan, veren ve aracılık eden 62 kişi belirlendi. Bu kişiler arasında 3 müdür yardımcısı, 11 memur ve 33 emlakçı olduğu saptandı. Teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Polisin yaptığı tespitlere göre; başta emlakçılar olmak üzere hızlı işlem yaptırmak isteyenler memurlara rüşvet veriyordu. Rüşvet vermeyen vatandaşların işlemleri ya yapılmıyor ya da ileri tarihlere atılıyordu. Vatandaşların muameleci ya da emlakçılarla gelmeden işlem yaptıramadıkları anlaşılırken, memurların yapamadığı usulsüzlüklerde devreye müdür yardımcılarının girerek aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri yaptıkları saptandı.

Polisin tespitlerine göre; dairede günlük 30 bin lirayı geçen rüşvet çarkı dönüyordu. Müdür yardımcılarının devreye girdiği durumlarda aldıkları rüşvette katlanarak artıyordu. Tapu Dairesinde rüşvet alan memurların, rüşvet alacakları kişilere, “Şarj aletimi getirdin mi?” diyerek rüşvetlerini aldıkları belirlendi. Tapuda işlem yapacak vatandaşların mağdur olmaması için operasyonun tatil gününde yapıldığı, diğer dairelerden kaydırma yapılacağı belirtildi.

Etiketler: tapu , rüşvet , operasyon
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