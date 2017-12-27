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TAPDK’deki gruplaşma sonunu getirdi

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
27.12.2017 - 21:16 | Son Güncelleme:

HAFTA sonu yayımlanan kararnameyle, iki üst kurul da kapatıldı. Şeker Kurumu’nun kapatılması uzun süredir gündemdeyken, geçen kasımda üyelikleri boşalan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) da aynı kapsama alınması sürpriz oldu.

Kulislerde konuşulanlara göre, tütün ve alkol piyasasında geniş yetkilerle kurulan TAPDK yönetiminde gruplaşmalar uzun süredir devam ediyor.

7 kişiden oluşan kurul yönetimi, 2002’den bugüne kadar 3 kez değişti. Ancak değişen yönetimlere karşın fikir ayrılıkları her dönemde devam etti.

Kuruldaki gruplaşmaların karar alma süreçlerine de etki etmesi, tartışmaları da getirdi. Kurulla ilgili sıkıntılar nedeniyle 2012’de TAPDK’nin kapatılması yönünde bir taslak hazırlandığına dikkat çeken kaynaklar, “O zaman kurula bir şans verildi. Ancak yaşanan süreçte görüldü ki, kurulun verimli bir şekilde çalışması sağlanamıyor. Bunun üzerine de 7 Kasım’da görev süresi dolan kurul üyelerinin yerine atama yapılmadı ve KHK’ya kapatıldığına dair hüküm eklendi” dedi.

Etiketler: Şeker Kurumu , gazetehaberleri
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