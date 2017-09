Tanrının Eli

Mücadele dolu geçen maçı izlereken gerçekten zevk aldım. Trabzonspor kapalı bir defans değil, özellikle hucüm futbolu ile dikkat çekti. Alanzinho' yu dün akşam gerçekten çok beğendim. Brezilyalı orta sahada bir dinamo gibiydi. Umut güzel işler yaparken, Rüştü engeline takıldı..



Rüştü.. Evet gerçekten öncelikle Rüştü.. Dün maçın 37. dakikasına kadar sahada kalabildi. Sakatlandı ve yerini Hakan Arıkan' a bıraktı. Çok önemli iki tane top çıkardı.. İlerlemiş yaşına rağmen ben bu takımın vazgeçilmeziyim dedirtti. Umarım en kısa zamanda sahalara dönebilir..



İbahim Üzülmez.. Maçın en iyi adamı.. Herkes futbolu bıraksın artık derken, o diyenlere inat yıllanmış şarap gibi. Disiplinli, çalışkan ve örnek bir kaptan. Tebrikler Rüştü ve Kaptan' a..



Her iki takımında önemli gol pozisyonları vardı. Her iki takımda bu önemli gol pozisyonlarını malesef futbolun meyvesi olan gole dönüştüremediler. Mücadele berabera bitti.. Lige çok önceden havlu atmış Bordo Mavililer, dün akşam Siyah Beyazlılara da havlu attırdılar..



Bir etkende maçın hakemi Bünyamin Gezer'di. Soyadı gibi gerçekten saha içerisinde gezdi durdu. Kartlık pozisyonlarını uyarmakla yetindi. Burak Yılmaz' ın İbrahim Toraman'a yaptığı sert müdahaleden sonra 2. sarı karttan oyundan atması gerekiyordu..



89. dakikada Egemen' in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi net bir şekilde penaltıydı. Hem kendisi hemde yardımcısı nasıl olurda penaltıyı görmezler anlamış değilim. Bu pozisyonda Metin Şentürk bile penaltıyı verirdi. Hakem malesef verdiği kararlarla Beşiktaş' ı lig yarışından uzaklaştırdı..



Maçın ardından Mete Düren' in "bizde mi oda basalım" demesi, bir isyanın haklılığını ortaya çıkartıyordu. Mete Düren' in atladığı bir şey var. Bir Beşiktaş' lı yönetici yanlışlıkla bile hakem odasına girse inanıyorum ki, saha kapama cezası bile alabilir.



Galatasaray - Fenerbahçe maçında GS' nin verilmeyen penaltısı, Bursaspor - Antalyaspor maçında Bursaspor' a haybiye verilen penaltı ve Beşiktaş - Trabzonspor maçında Beşiktaş' a verilmeyen inanılmaz penaltı ile bu lig malesef karalanmıştır.



Kim şampiyon olur bilemem ama, şampiyon olan takım Tanrının Elini unutmasın..