Tanrıça modası

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Ünlü tasarımcının ‘Yasemin Tanrıçası’ adını verdiği koleksiyonda, antik Mısır’a gönderme yaptığı parçalar dikkat çekti. Manal’ın İbrani mitolojisindeki güçlü kadın karakterlerden biri olan Tanrıça Asherah’tan esinlenerek tasarladığı parça ise büyük beğeni topladı.