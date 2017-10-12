Tanrıça modası

Ünlü tasarımcının ‘Yasemin Tanrıçası’ adını verdiği koleksiyonda, antik Mısır’a gönderme yaptığı parçalar dikkat çekti. Manal’ın İbrani mitolojisindeki güçlü kadın karakterlerden biri olan Tanrıça Asherah’tan esinlenerek tasarladığı parça ise büyük beğeni topladı.