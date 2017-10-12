Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Tanrıça modası

    Tanrıça modası

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:13 | Son Güncelleme:

    Suriyeli modacı Manal’ın tasarımları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta modaseverlerle buluştu.

    Ünlü tasarımcının ‘Yasemin Tanrıçası’ adını verdiği koleksiyonda, antik Mısır’a gönderme yaptığı parçalar dikkat çekti. Manal’ın İbrani mitolojisindeki güçlü kadın karakterlerden biri olan Tanrıça Asherah’tan esinlenerek tasarladığı parça ise büyük beğeni topladı.

    Etiketler: Lübnan , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri