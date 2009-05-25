Tanrı Beşiktaş’ı seviyor

Dünkü derbi maçta buna şahit olduk.
Gazeteleri okuduğumuzda veya yorumcuları dinlediğimizde şundan bahsediyorlar.
Tanrı Beşiktaş’ın kazanmasını istedi.
Kesinlikle doğru, dün oynanan futbol Beşiktaş’a yakışmadı.
Sonucunda elde edilen 3 puan, Galatasaraylı savunma oyuncularının yaptığı büyük hatalardan geldi.
Fatih Kaya yazıyor
Ancak futbol oyununda bu hatalar var.
“Top yuvarlaktır” lafı da işte bu yüzden denilmiştir.
“Her zaman kazanan haklıdır” diyenlerin bile tepki gösterircesine “çok şanslı” lafını kullanması çekememezlikten başka bir şey değil.
Beşiktaş, çok iyi bir Galatasaray’a karşı oynamadı.
Ya da tam tersi Galatasaray çok iyi oynamadı.
Galatasaray’ın Baros ile yakaladığı 2 karşı karşıya pozisyonun Gökhan Zan ve Sivok’un yaptığı bireysel hatalardan olmasını göz ardı etmek yanlış.
Sonuçta 2 takımda hata yaptı.
Bunları değerlendiren Beşiktaş oldu ve sonucunda kazandı.
Galatasaray’ın topla çok oynaması normal; çünkü Beşiktaş’ın oyun sisteminde top rakipteyken karşılayıp, kazanılan toplarla gole gitmek var.
Beşiktaş’ın Kadıköy’de ve Ali Sami Yen’de kaybettiği 2 karşılaşmayı gözünüzün önüne getirin.
Beşiktaş çok iyi futbol oynamasına rağmen kaybetti.
Asıl sıkıntı topla oynamak değil. Topla oynarken rakip oyuncuları kaçırıp, pozisyona girmesine engel olamamak.
Dünkü oyunda kara kartal bunu başardı mı? Hayır.
Büyük ölçüde sebebi de, Beşiktaş’ın kazanmak zorunda olmasından doğan stres...
Peki, bu galibiyet hakem kaynaklı olsaydı?
Yazılacakları ve söylenecek sözleri hayal bile edemiyorum.
Kamil Abitoğlu, vasatın bile altında bir maç yönetti.
Hele sonlara doğru maçın kontrolünü tamamen eline geçirdi!
Futboldan gelecek hatalara varız.
Ama inisiyatif adı altında verilen kararlardan doğan hatalara yokuz!
Kazara hakemin yanlış bir kararıyla maç bu skorla bitseydi, kıyamet kopardı!!!
İşte Tanrı Beşiktaş’ı bu yüzden seviyor.
Beşiktaş, Bülent Yıldırım’a bir tane şilt hazırlayabilir.
Beşiktaş'a, koskoca bir sezon boyunca, tek penaltısını veren hakem, bu şilti sonuna kadar hak ediyor!!!
Ama geri kalan hakemlere şiltlerini kim verecek?