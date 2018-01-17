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    Tanklardan sonra sağlıkçılar da sınıra ulaştı

    KİLİS İHA
    17.01.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

    Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine yönelik olası Türkiye operasyonu öncesi, batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandığı zırhlı personel taşıyıcıları Kilis-Hatay sınırına ulaştı. 

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    • Tanklardan sonra sağlıkçılar da sınıra ulaştı
    • Tanklardan sonra sağlıkçılar da sınıra ulaştı
    • Tanklardan sonra sağlıkçılar da sınıra ulaştı
    • Tanklardan sonra sağlıkçılar da sınıra ulaştı

    Batı ve doğu illerinden yola çıkan tanklar ile askeri sağlıkçıların kullandıkları zırhlı personel taşıyıcıları, Kilis-Hatay il sınırlarının bulunduğu sınır hattına ulaştı.

    Geniş güvenlik önlemleri altında sınıra ulaşan tanklar ile askeri sağlıkçılar, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay sınırına ulaştı.

    Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik yerlere tanklar ile askeri sağlıkçı personeller sevk edildi.

    Etiketler: TSK
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