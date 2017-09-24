Tanklar savaş pozisyonunda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), pazartesi gününden bu yana Habur Sınır Kapısı TIR parkı karşısındaki sahada yaptığı tatbikatın seviyesini yükseltti. Askeri kaynaklar, tatbikata katılan tank, top ve diğer paletli zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ile personel sayısına takviye yapıldığını ve dünden itibaren tatbikatın ikinci safhaya yükseltildiği bilgisini verdi. Dün özellikle tankların yoğun şekilde manevra yapıp savaş pozisyonu aldıkları öğrenildi.



Bölgede gerilim artarken referanduma karşı çıkan Irak’ın Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi de dün Ankara’ya geldi ve Genelkurmay Karargâhı’nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la uzun bir görüşme yaptı. İki komutan, referandum yapılması durumunda sahada askeri olarak neler yapılacağına dair farklı senaryolar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Sincar’daki durumun da ele alındığı öğrenildi. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde Kuzey Irak’a askeri müdahaleye hazır olduklarını söylemişti.



TAHRAN’DA ÜÇLÜ ZİRVE

Referanduma karşı çıkan Türkiye, İran ve Irak genelkurmay başkanları arasındaki görüşme trafiği önümüzdeki günlerde de devam edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 Ekim’de Tahran’a yapacağı ziyaret öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İran’a giderek bu ülkenin Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşecek. Askeri kulislerde, Akar’la birlikte Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi’nin de aynı tarihlerde Tahran’da olacağı ve üç komutanın olası ortak bir askeri tutum belirlemek için üçlü zirve yapma ihtimalinin bulunduğu da konuşuluyor.



