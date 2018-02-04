Tankımızı vuran silahla ilgili çalışma sürüyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada bir tankın terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu isabet aldığını duyurdu. Tankın yanındaki bir askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada “Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır” denildi.

TANKTAKİ 5 ASKER ŞEHİT OLDU

Akşam saatlerinde ise aralarında Uzman Çavuş Halil İbrahim Akgül (26), Uzman Çavuş Ufuk Aktağ (29), Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) ve er Nurullah Secen’in (22) içinde bulunduğu tanktaki toplam 5 askerin şehit olduğu açıklandı: “Bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tanktaki 5 kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

Hain saldırıda ABD yapımı TOW ya da Rus yapımı Konkurs füzesinin kullanıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak TSK'ya ait tankı vuran silahla ilgili henüz bir tespit yapılmadığı öğrenildi.

HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuya ilişkin soruyu yanıtladı. NATO sınırlarını koruyan Türkiye'nin, NATO'nun müttefiki ve NATO üyesi bir ülkenin verdiği silahların teröristlerin elinde olması ve bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılması ihtimalinden fevkalade rahatsız olduğunu aktaran Bozdağ, "Biz bunu en üst düzeyde ifade ediyoruz. Kabul edilebilir, izah edilebilir bir durum değildir. Dünkü tankımıza yapılan saldırıda kullanılan silahla ilgili tespit çalışmaları devam ediliyor. Hangi ülkeye ait şu ana kadar yapılmış bir tespit yok." dedi.

CNN Türk canlı yayında soruları yanıtlayan Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bugüne kadar dünkülerle beraber 13 şehidimiz oldu. 39 yaralımız var. Yaralıların büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde hafif yaralılar. ÖSO mensupları arasında da 30 şehit, 158 yaralı var. Oradaki yaralıların büyük bir kısmı ise hafif yaralı." ifadesini kullandı.



"Bugüne kadar 932 terörist etkisiz hale getirildi. Son rakam bu. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve devam edecek. " diyen Bozdağ, teröristlerin kullandığı silahlar ve bu silahların niteliklerinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bozdağ, ABD'nin 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı PYD, YPG terör örgütlerine ve bunların teröristlerine verdiğini ve bu silahların bugün arazide olduğunu vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HANGİ SİLAHLAR VERİLDİ?

Yeni Şafak'ın haberine göre ise ABD’nin PKK’ya verdiği 5 bin TIR dolusu silahın içinde tanksavarlar önemli bir yer tutuyor. Teröristlerin elinde 1000’den fazla tanksavar silahı olduğu iddia ediliyor. Bu silahlar içinde Türkiye’ye bile satışı onaylanmayan son nesil tanksavar füzesi Javelin de bulunuyor. ABD yapımı AT-4 ve TOW tanksavar da PKK’lı teröristlerin elinde bulunduğu bilinen silahlar arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK/PYD ayrıca ABD’nin verdiği Rus yapımı Konkurs ve Kornet gibi tanksavar silahlarına da sahip.

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