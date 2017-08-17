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    Tanker paniği: 3 kilometrelik cadde kapatıldı

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 01:22Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 01:22

    KONYA’da doğalgaz yüklü tankerde meydana gelen kaz kaçağı nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik cadde, önlem amacıyla trafiğe kapatıldı.

    Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi’nde meydana geldi. Bir şirkete ait 53 AR 841 plakalı doğalgaz yüklü tankerin ismi henüz öğrenilemeyen şoförü, araçta gaz kaçağı olduğunu fark etti. Tankeri yol kenarına çeken şoför, bu sırada devriye gezen polis aracını durdurup, yardım istedi.

    "PATLAMA İHTİMALİ..."

    Ekipler, patlama ihtimaline karşın 3 kilometrelik caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri ile şirket yetkilileri de olay yerine geldi. Şirket yetkilileri kısa süren çalışma sonrası gaz kaçağını tespit ederek sızıntıyı önledi. Tanker yoluna devam ederken, cadde de araç trafiğine yeniden açıldı.

    Etiketler: konya , tanker , gaz
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