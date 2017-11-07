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    Tanker dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

    DHA
    07.11.2017 - 19:57 | Son Güncelleme:

    DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesinde kimyasal madde yüklü tanker, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahveye girdi. Kazada ilk belirlemelere göre kahvehanede oturan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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    • Kaynaşlıda beton mikseri dehşet saçtı
    • Kaynaşlıda beton mikseri dehşet saçtı
    • Kaynaşlıda beton mikseri dehşet saçtı
    • Kaynaşlıda beton mikseri dehşet saçtı

    Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolunun Kaynaşlı Işıklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücüsünün ismi belirlenemeyen kimyasal madde yüklü tankerin iddiaya göre Bolu Dağı inişinde frenleri boşaldı. Duramayan tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Araç daha sonra bir bahçeye devrilerek durabildi. Kaza sırasında kahvehanede bulunan Ahmet Şen ve Sezgin Şahin tankerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

    Tanker dehşet saçtı: Ölüler ve yaralılar var

    Kimyasal madde yüklü tankerden sızan gaz nedeniyle vatandaşlar kaza yerine yaklaştırılmadı. Tankerin altında başka bir ceset olabileceği ihtimaline karşı çevrede detaylı inceleme sürüyor.

    Bu arada tankerin hızla kavşaktaki araçlara çarpıp kahvehaneye girmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Etiketler: beton mikseri , trafik kazası , düzce kaynaşlı
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