Tanju Ã‡olak saÃ§larÄ± iÃ§in Ã§am yaÄŸÄ± diyor.

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Haberler >Advertorial>Tanju Çolak saçlarÄ± için çam yaÄŸÄ± diyor.

Tanju Ã‡olak saÃ§larÄ± iÃ§in Ã§am yaÄŸÄ± diyor.

29.01.2013 - 09:19 | Son GÃ¼ncelleme:

SaÃ§Ä±n Yeniden OluÅŸmasÄ±na KatkÄ± SaÄŸlamaya YardÄ±mcÄ± Etki!


SaÃ§ gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±mcÄ± formÃ¼l artÄ±k TÃ¼rkiye'de!/images/100/0x0/55eae5cbf018fbb8f89dbd2aÂ Â

SaÃ§ kÃ¶klerinizin ve vÃ¼cudunuzun ihtiyacÄ± olan mineral ve maddeleri yeterince alamazsanÄ±z saÃ§larÄ±nÄ±zda dÃ¶kÃ¼lme ve saÃ§ kÃ¶klerinizde gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸme meydana gelmektedir. Bu yÃ¼zden zaman geÃ§tikÃ§e saÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtiÄŸini gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ÅŸekilde hissedersiniz. Ã‡am YaÄŸÄ± iÃ§erisinde saÃ§Ä±nÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olan mineral ve maddeleri bulunduran 50 ml cam ÅŸiÅŸeden oluÅŸmaktadÄ±r. Zengin iÃ§eriÄŸi ile saÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesini Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± ve cansÄ±zlaÅŸan saÃ§larÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±mcÄ±dÄ±r. Ã‡am YaÄŸÄ± kullanarak saÃ§Ä±nÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olan mineralleri alabilirsiniz.

UnutmayÄ±n, her yaÅŸayan hÃ¼crenin ihtiyacÄ± olan mineraller vardÄ±r. SaÃ§Ä±nÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olan mineraller Ã‡am YaÄŸÄ±'nÄ±n iÃ§erisinde bulunmaktadÄ±r. Bunlar YÄ±lan YaÄŸÄ±, SarÄ±msak YaÄŸÄ±, Ã‡am YaÄŸÄ±, Ginko Biloba, Ã‡inko, Demir, Biotin.

SaÃ§ DÃ¶kÃ¼lmesinin Nedenleri:

Neden SaÃ§larÄ±nÄ±z DÃ¶kÃ¼lÃ¼yor?
Uzmanlar, gÃ¼nde 50-100 adet saÃ§ telinin dÃ¶kÃ¼lmesini normal sÄ±nÄ±rlar iÃ§erisinde kabul ederken, eÄŸer aÅŸÄ±rÄ± miktarda saÃ§ kaybÄ± ve saÃ§larda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼len incelme oluÅŸursa, maalesef sizin de artÄ±k Ã§are bulmanÄ±z gereken bir probleminiz vardÄ±r.

Ä°ÅŸte saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesinin baÅŸlÄ±ca nedenleri:

Uygunsuz SaÃ§ BakÄ±mÄ± ve Kozmetik ÃœrÃ¼nler
Uzmanlara gÃ¶re, boya, renk aÃ§ma, dÃ¼zleÅŸtirme veya perma gibi yÃ¶ntemler, uygun koÅŸullarda yapÄ±lmazsa saÃ§a zarar verebiliyor. Bu yÃ¶ntemlerin sÄ±k sÄ±k veya aynÄ± anda uygulanmasÄ± da saÃ§Ä± zayÄ±flatÄ±p kÄ±rÄ±lmasÄ±na neden olabiliyor. SaÃ§Ä± Ã§eken atkuyruÄŸu, Ã¶rgÃ¼, sÄ±kÄ± lastiklerle toplama gibi saÃ§ ÅŸekillerinin de sÄ±klÄ±kla uygulanmamasÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÃ§ diplerine etki eden sabit Ã§ekme kuvveti saÃ§ kaybÄ±na neden olabiliyor. SÄ±k sÄ±k yÄ±kamak, taramak ve fÄ±rÃ§alamak ise saÃ§Ä± kÄ±rabiliyor.

Ailesel SaÃ§ KaybÄ±
SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmelerinin en sÄ±k rastlanan sebebinin kalÄ±tsal Ã¶zellik olduÄŸunu bildiren uzmanlar, bu kalÄ±tÄ±ma sahip olan kadÄ±nlarda saÃ§larda azalma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ancak kellik oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Bu duruma "erkek tipi kellik" deniyor ve 10-20-30'lu yaÅŸlarda baÅŸlayabiliyor. uzmanlara gÃ¶re ailesel saÃ§ kaybÄ±nÄ±n nedeni ise genetiksel olarak vÃ¼cutta saÃ§Ä±n ihtiyacÄ± olan minerallerin yeteri miktarda bulunmamasÄ±dÄ±r.

Eksik Protein Ä°Ã§erikli Beslenme
Proteinden fakir diyetler yapan veya anormal beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sahip kimselerde protein eksikliÄŸi oluÅŸuyor ve vÃ¼cut proteini muhafaza etmek iÃ§in saÃ§larÄ± dinlenme evresine sokuyor. Bundan 2-3 ay sonra da yoÄŸun bir saÃ§ kaybÄ± oluÅŸuyor. Uzmanlar, bu durumun yeterli miktarda protein alÄ±mÄ±yla dÃ¼zelebileceÄŸini belirtiyor.

Demir EksikliÄŸi
Demir eksikliÄŸinin de saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine neden olduÄŸuna iÅŸaret eden uzmanlar, bazÄ± kiÅŸilerin demiri besinsel olarak eksik aldÄ±klarÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise demirin baÄŸÄ±rsaklardan emiliminin yetersiz olduÄŸunu beliryor. Bayanlarda adet kanamalarÄ± nedeniyle demir eksikliÄŸinin daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiren uzmanlar, bu durumun mutlaka tedavi edilmesi gerektiÄŸini belirtiyor.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z camyagiresmisatis.com

Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.