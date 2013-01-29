Tanju Ã‡olak saÃ§larÄ± iÃ§in Ã§am yaÄŸÄ± diyor.



SaÃ§ gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±mcÄ± formÃ¼l artÄ±k TÃ¼rkiye'de! Â Â

SaÃ§ kÃ¶klerinizin ve vÃ¼cudunuzun ihtiyacÄ± olan mineral ve maddeleri yeterince alamazsanÄ±z saÃ§larÄ±nÄ±zda dÃ¶kÃ¼lme ve saÃ§ kÃ¶klerinizde gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸme meydana gelmektedir. Bu yÃ¼zden zaman geÃ§tikÃ§e saÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtiÄŸini gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ÅŸekilde hissedersiniz. Ã‡am YaÄŸÄ± iÃ§erisinde saÃ§Ä±nÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olan mineral ve maddeleri bulunduran 50 ml cam ÅŸiÅŸeden oluÅŸmaktadÄ±r. Zengin iÃ§eriÄŸi ile saÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesini Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± ve cansÄ±zlaÅŸan saÃ§larÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yardÄ±mcÄ±dÄ±r. Ã‡am YaÄŸÄ± kullanarak saÃ§Ä±nÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olan mineralleri alabilirsiniz.

UnutmayÄ±n, her yaÅŸayan hÃ¼crenin ihtiyacÄ± olan mineraller vardÄ±r. SaÃ§Ä±nÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olan mineraller Ã‡am YaÄŸÄ±'nÄ±n iÃ§erisinde bulunmaktadÄ±r. Bunlar YÄ±lan YaÄŸÄ±, SarÄ±msak YaÄŸÄ±, Ã‡am YaÄŸÄ±, Ginko Biloba, Ã‡inko, Demir, Biotin.

SaÃ§ DÃ¶kÃ¼lmesinin Nedenleri:

Neden SaÃ§larÄ±nÄ±z DÃ¶kÃ¼lÃ¼yor?

Uzmanlar, gÃ¼nde 50-100 adet saÃ§ telinin dÃ¶kÃ¼lmesini normal sÄ±nÄ±rlar iÃ§erisinde kabul ederken, eÄŸer aÅŸÄ±rÄ± miktarda saÃ§ kaybÄ± ve saÃ§larda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼len incelme oluÅŸursa, maalesef sizin de artÄ±k Ã§are bulmanÄ±z gereken bir probleminiz vardÄ±r.

Ä°ÅŸte saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesinin baÅŸlÄ±ca nedenleri:

Uygunsuz SaÃ§ BakÄ±mÄ± ve Kozmetik ÃœrÃ¼nler

Uzmanlara gÃ¶re, boya, renk aÃ§ma, dÃ¼zleÅŸtirme veya perma gibi yÃ¶ntemler, uygun koÅŸullarda yapÄ±lmazsa saÃ§a zarar verebiliyor. Bu yÃ¶ntemlerin sÄ±k sÄ±k veya aynÄ± anda uygulanmasÄ± da saÃ§Ä± zayÄ±flatÄ±p kÄ±rÄ±lmasÄ±na neden olabiliyor. SaÃ§Ä± Ã§eken atkuyruÄŸu, Ã¶rgÃ¼, sÄ±kÄ± lastiklerle toplama gibi saÃ§ ÅŸekillerinin de sÄ±klÄ±kla uygulanmamasÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÃ§ diplerine etki eden sabit Ã§ekme kuvveti saÃ§ kaybÄ±na neden olabiliyor. SÄ±k sÄ±k yÄ±kamak, taramak ve fÄ±rÃ§alamak ise saÃ§Ä± kÄ±rabiliyor.

Ailesel SaÃ§ KaybÄ±

SaÃ§ dÃ¶kÃ¼lmelerinin en sÄ±k rastlanan sebebinin kalÄ±tsal Ã¶zellik olduÄŸunu bildiren uzmanlar, bu kalÄ±tÄ±ma sahip olan kadÄ±nlarda saÃ§larda azalma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ancak kellik oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Bu duruma "erkek tipi kellik" deniyor ve 10-20-30'lu yaÅŸlarda baÅŸlayabiliyor. uzmanlara gÃ¶re ailesel saÃ§ kaybÄ±nÄ±n nedeni ise genetiksel olarak vÃ¼cutta saÃ§Ä±n ihtiyacÄ± olan minerallerin yeteri miktarda bulunmamasÄ±dÄ±r.

Eksik Protein Ä°Ã§erikli Beslenme

Proteinden fakir diyetler yapan veya anormal beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sahip kimselerde protein eksikliÄŸi oluÅŸuyor ve vÃ¼cut proteini muhafaza etmek iÃ§in saÃ§larÄ± dinlenme evresine sokuyor. Bundan 2-3 ay sonra da yoÄŸun bir saÃ§ kaybÄ± oluÅŸuyor. Uzmanlar, bu durumun yeterli miktarda protein alÄ±mÄ±yla dÃ¼zelebileceÄŸini belirtiyor.

Demir EksikliÄŸi

Demir eksikliÄŸinin de saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesine neden olduÄŸuna iÅŸaret eden uzmanlar, bazÄ± kiÅŸilerin demiri besinsel olarak eksik aldÄ±klarÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise demirin baÄŸÄ±rsaklardan emiliminin yetersiz olduÄŸunu beliryor. Bayanlarda adet kanamalarÄ± nedeniyle demir eksikliÄŸinin daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiren uzmanlar, bu durumun mutlaka tedavi edilmesi gerektiÄŸini belirtiyor.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z camyagiresmisatis.com

