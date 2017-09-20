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    Tanju Çolak oğlunun mürüvvetini göremedi

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 13:41

    Hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunan eski futbolcu Tanju Çolak, oğlu Anıl’ın düğününe gidemedi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe'de top koşturan Tanju Çolak, Haziran'da çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Çolak bu yüzden ABD'de evlenen oğlunun düğününe gidemedi. 

    Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt yazısında yaşananları özetle şöyle anlattı: “Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Tanju Çolak, kayınpeder oldu ama gıyabında! Hatırlarsınız; Tanju Çolak'ın oğlu Anıl'ın, Amerikalı avukat Emily Wolfford ile Amerika Maryland'de evleneceğini, ancak Tanju Çolak'ın yurt dışı yasağı yüzünden oğlunun bu mutlu gününe şahitlik edemeyeceğini yazmıştım. Dediğim gibi oldu... Anıl ile Emily, pazar günü Maryland'deki Ceresville Mansion'da vuslata erdi. Çiçeği burnunda damat Anıl'ın mutluluğuna, aileden sadece kız kardeşi Melis ve arkadaşları şahitlik edebildi. Kim bilir çift, belki bir düğün de Türkiye'de yapar."

     

     

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    Etiketler: Tanju Çolak , yurt dışı , yasak , Düğün
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