Nissan’ın yenilenen modeli Murano, Conrad Otel’de gerçekleştirilen bir davetle tanıtıldı.
Sunuculuğunu Savaş Karakaş’ın yaptığı gecede, tasarımcı Nedret Taciroğlu da "Hayallerim: 2006 Yaz Kadını" adlı ilk haute couture defilesini sundu. Taciroğlu, koleksiyonu hazırlarken Nissan’ın Murano modelinin camının renklerinden ve Venedik’in romantizminden etkilendiğini söyledi.
Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı, Azra Akın, Sinem Güven, Ceylan Saner, Fatoş Seğmen, Ece Gürsel gibi başarılı mankenlerin görev aldığı defilenin ardından, Rus yazar Tolstoy’un 5. kuşaktan torunu jazz solisti Victoria Tolstoy sahneye çıktı. Nissan Otomobil Genel Müdürü Nobuhiro Yoshida ve Genel Müdür Yardımcısı İlkim Sancaktaroğlu himayesinde gerçekleşen geceye iş dünyasının önemli isimleri katıldı.
Günümüzün Romeo&Juliet’i
Tekstilci işadamı Turgay Uzun, tam 12 yıldır Türkiye eski güzellerinden Manolya Onur’la birlikte... Aradan geçen onca yıla rağmen nikah masasına oturmaya hiç niyetlenmeyen ikili, bunun aralarındaki herhangi bir sorundan kaynaklanmadığını, aksine çok güzel bir ilişki yaşadıklarını söylüyor. Uzun’la çok iyi anlaştıklarını, hiçbir sorun olmadığını söyleyen Onur, "Biz çağımızın Romeo&Jülyet’iyiz" bile diyor.
42’nci yaşını kutladı
Hülya Avşar’ın imagemaker’ı Dilara Endican, yeni yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Bebek No: 1 Restaurant-Cafe’de kutladı. 42 yaşına basan Endican’ın kutlamasına Serdar Bilgili, Adnan Polat, Tilda-Erol Tezman, Şebnem-Celal Çapa ve Gül-Mustafa Oğuz gibi iş ve sanat dünyasından yaklaşık 50 kişi katıldı. Bu tür özel günler için özel servis verdiklerini söyleyen Bebek No: 1’in işletmecisi Sermin Çapa ise gecede her şeyin kusursuz olması için koşuşturup durdu saatlerce...
Tanıtım, defile ve konser bir arada
Nissan’ın yenilenen modeli Murano, Conrad Otel’de gerçekleştirilen bir davetle tanıtıldı.
Sunuculuğunu Savaş Karakaş’ın yaptığı gecede, tasarımcı Nedret Taciroğlu da "Hayallerim: 2006 Yaz Kadını" adlı ilk haute couture defilesini sundu. Taciroğlu, koleksiyonu hazırlarken Nissan’ın Murano modelinin camının renklerinden ve Venedik’in romantizminden etkilendiğini söyledi.
Koreografisini Uğurkan Erez’in yaptığı, Azra Akın, Sinem Güven, Ceylan Saner, Fatoş Seğmen, Ece Gürsel gibi başarılı mankenlerin görev aldığı defilenin ardından, Rus yazar Tolstoy’un 5. kuşaktan torunu jazz solisti Victoria Tolstoy sahneye çıktı. Nissan Otomobil Genel Müdürü Nobuhiro Yoshida ve Genel Müdür Yardımcısı İlkim Sancaktaroğlu himayesinde gerçekleşen geceye iş dünyasının önemli isimleri katıldı.
Günümüzün Romeo&Juliet’i
Tekstilci işadamı Turgay Uzun, tam 12 yıldır Türkiye eski güzellerinden Manolya Onur’la birlikte... Aradan geçen onca yıla rağmen nikah masasına oturmaya hiç niyetlenmeyen ikili, bunun aralarındaki herhangi bir sorundan kaynaklanmadığını, aksine çok güzel bir ilişki yaşadıklarını söylüyor. Uzun’la çok iyi anlaştıklarını, hiçbir sorun olmadığını söyleyen Onur, "Biz çağımızın Romeo&Jülyet’iyiz" bile diyor.
42’nci yaşını kutladı
Hülya Avşar’ın imagemaker’ı Dilara Endican, yeni yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Bebek No: 1 Restaurant-Cafe’de kutladı. 42 yaşına basan Endican’ın kutlamasına Serdar Bilgili, Adnan Polat, Tilda-Erol Tezman, Şebnem-Celal Çapa ve Gül-Mustafa Oğuz gibi iş ve sanat dünyasından yaklaşık 50 kişi katıldı. Bu tür özel günler için özel servis verdiklerini söyleyen Bebek No: 1’in işletmecisi Sermin Çapa ise gecede her şeyin kusursuz olması için koşuşturup durdu saatlerce...