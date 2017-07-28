Tanıştıralım: Meryem ve Yvonne

Meryem. Bir fırıncının kızı, herkesin sevgilisi, herkesi seviyor. En çok da savcı olmak üzere olan sevgilisini. Mutlu bir gecelerinde başlarına gelen korkunç bir kaza onlarınkiyle birlikte birçok hayatın tamamen değişmesine neden oluyor. Meryem, sevgilisinin parlak geleceğini mahvetmemek için suçu üstleniyor, hapse giriyor. Bu kadarla kalsa iyi, kazada can veren genç kadının sevgilisi de Meryem’in en büyük düşmanı artık. Tabii dizimizde de tıpkı hayatta olduğu üzere pek az şey göründüğü gibi; Meryem hariç herkesin gizli ajandası dopdolu. Kore’de reyting rekorları kıran ‘Secret’ isimli diziden uyarlanan ‘Meryem’ için erken yeni sezon dizisi diyebiliriz. Hem karakterlerine hem de izleyicilere sık sık kimin düşman kimin sevgili olduğunu sorgulatacak olan ‘Meryem’i, ‘Bodrum Masalı’nın da kamera arkasında olan bir ekip hazırlıyor. Diziye adını veren karakteri canlandıran Ayça Ayşin Turan’la ilgili merak edilen her şey de Hakan Gence’nin üstteki röportajında. (Kanal D, çarşamba, 20.00)

Yvonne. 50’lerinde bir genetik bilimci. Kocası, iki yetişkin çocuğu, iyi bir işi var. Tanıklık için geldiği bir mahkeme çıkışında hiç tanımadığı bir adamın çekiciliğine bırakıyor kendini. Kısa bir süreliğine her zamanki hayatını ve tutku dolu gizemli ilişkisini bir arada götürüyor gibi de görünüyor. Ancak başına korkunç bir şey geleceğinin ve kendini bir cinayet sanığı olarak mahkemede bulacağının farkında değil. Louise Doughty’nin ‘Apple Tree Yard’ isimli kitabından uyarlanan aynı isimli, dört bölümlük mini dizi bir polisiye olarak da değerlendirilebilir. Yazarın ve başrol oyuncusu Emily Watson’ın altını çizmek istedikleri boyutu ise nedense sadece erkeklerle ilişkilendirilen ‘orta yaş krizi’. “Kadınların orta yaş krizinin kökeninde kocadan ve çocuklardan usanmak değil, kendi kendimizden usanmak yatıyor aslında” diyor Doughty. Emily Watson’ın kendi yaşında bir kadını canlandırdığı için çok mutlu olduğunu belirttiği ‘Apple Tree Yard’da arzu nesnesine hayat veren Ben Chaplin’in de diziyle birlikte seksi erkekler listelerinde boy göstermeye başladığını not edelim. (BluTV)