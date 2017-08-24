EDİRNE Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın olan Pelin Aslantaş'ın, geçen yıl Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin internet sitesinde yayınlanan haberi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump’ın sosyal medya paylaşımıyla dünyanın da gündemine geldi. Şoförlük mesleğine nasıl merak sardığını, işe nasıl başladığını çalışırken ev işlerine de nasıl yetiştiğini anlatan haberi Ivanka Trump’ın 4.5 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaşmasının ardından, ‘Pelin abla’ olarak tanınan Aslantaş’a tebrik telefonları yağdı. Polis memuru ile evli olan ve 20 yaşında bir oğlu bulunan Pelin Aslantaş, 3 yıl önce Edirne'de toplu taşımada şoförlük yapmaya başladığını söyledi. Şoförlüğe küçük yaştan beri ilgisi olduğunu anlatan Aslantaş, "9-10 yaşlarında babamın cipinde şoförlüğü öğrenmeye başladım. Annem de bana direksiyon eğitimi verdi" dedi.



KADINLARA ÇAĞRI

Ivanka Trump'ın paylaşımının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Aslantaş, "Ivanka sayfasında beni paylaşmış. Tabii ki çok mutlu oldum, çok duygulandım. Ayrıca çok teşekkür ederim. Özellikle gelip benim aracımda seyahat etmesini istiyorum. Tanışmak istiyorum, Edirne'ye davet ediyorum" dedi. Edirne'nin tek kadın otobüs şoförü olması nedeniyle kent halkının güzel değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Aslantaş, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını istedi. Aslantaş, şöyle devam etti: "Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi maddi özgürlüğünün olabilmesi lazım. Bir işin küçüğü büyüğü olmayacağını bilsinler. İşlerini ellerinden geldiğince iyi yapsınlar, her türlü başarıya ulaşırlar. Buna eminim. Ivanka'ya da kadınları desteklediği için teşekkür ediyorum."



