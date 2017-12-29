Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Tanıklık ücretine 2 lira 75 kuruş zam

Tanıklık ücretine 2 lira 75 kuruş zam

 Oya ARMUTÇU/ANKARA
29.12.2017 - 23:14 | Son Güncelleme:

ADALET Bakanlığı 2018 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi’ni belirledi. Yeni yılda mahkemede tanıklık yapan vatandaşlara “tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak” günlük 40 liraya kadar ücret ödenecek.Tanığa tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

2018 Tanıklık Ücret Tarifesi’nde, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatlar belirlendi.

Buna göre, mahkemeye gidip tanıklık eden vatandaşlara “tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak” günlük 15-40 TL ücret ödenecek.

Eğer tanık mahkemede hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Geçen yıl tanıklık ücret olarak 15 ile 37,25 kuruş olarak ödeniyordu.

Böylece, tanıklık ücreti geçen yıla göre 2.75 kuruş zamlanmış oldu.

Adalet Bakanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre yeni tanıklık ücretleri 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri