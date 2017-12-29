Tanıklık ücretine 2 lira 75 kuruş zam

2018 Tanıklık Ücret Tarifesi’nde, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatlar belirlendi.

Buna göre, mahkemeye gidip tanıklık eden vatandaşlara “tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak” günlük 15-40 TL ücret ödenecek.

Eğer tanık mahkemede hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Geçen yıl tanıklık ücret olarak 15 ile 37,25 kuruş olarak ödeniyordu.

Böylece, tanıklık ücreti geçen yıla göre 2.75 kuruş zamlanmış oldu.

Adalet Bakanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre yeni tanıklık ücretleri 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek.