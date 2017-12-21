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    Tanık polis: Sanıkları teşhis edemem

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    21.12.2017 - 23:30 | Son Güncelleme:

    Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde saldırı düzenleyerek binaya girmeye çalıştıkları, camları ve kameraları kırdıkları iddiasıyla haklarında ‘nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 26 kişinin yargılanmasına dün devam edildi.

    Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. avukatı Eren Mustafa Şener katıldı. Önceki duruşmada 6 tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına rağmen 1 kişi geldi.

    Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren polis memuru E.B., şunları söyledi: “Ben Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Motorize Timler’de görev yapıyorum. Olayın üzerinden zaman geçmiştir. Bu nedenle detaylı olarak hatırlamıyorum. Olay günü akşam saatlerinde Hürriyet gazetesi binası önünde görevlendirilmiştik. Bina önüne kamyonların geldiğini, kalabalık insan grubunun geldiğini, bina bahçesine girmeye çalıştıklarını, girdiklerini ve güvenlik kulübesi ile kameralara zarar verdiklerini hatırlıyorum. Olaya müdahale etmeye, giren grubu çıkarmaya çalıştık. Ancak bina bahçesine giren kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Görsem de teşhis edemem.”

    Mahkeme dinlenmeyen 2 tanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: hürriyet saldırı , gazetehaberleri
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