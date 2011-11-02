Tanem Sivar'Ä±n ETÄ° Gofredo ile imtihanÄ±

Ã‡ikolataya batÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, fÄ±ndÄ±k parÃ§alarÄ±yla kaplanmÄ±ÅŸ 7 adet gofretten oluÅŸan, Ã¶zetle "ye ye bitmeyen"ÂETÄ° Gofredo'nun resmi Facebook sayfasÄ±nÄ± ziyaret edenler, televizyonlarda yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan bu eÄŸlenceli reklam filminin yanÄ± sÄ±ra sadece Facebook'ta bulunan Ã§ok Ã¶zel kamera arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de seyretme ve paylaÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalÄ±yor.Â

Ye ye bitmiyo! sloganÄ± ile yola Ã§Ä±kan ETÄ° Gofredo'nun, Tanem Sivar ile baÅŸlayan ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde sÃ¼rpriz isimlerle devam edecek eÄŸlenceli reklam filmlerini ve Ã§ok Ã¶zel kamera arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlemek iÃ§in adres: facebook.com/etigofredo

EÄŸer sen de iddialÄ±ysan, "7 Gofredo'yu 7 saniyede bi-ti-ri-rim!" diyorsan aradÄ±ÄŸÄ±n Eti Gofredo, biskÃ¼vi ve gofret reyonlarÄ±nda iddianÄ± ispatlaman iÃ§in seni bekliyor!Â Â Â Â

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