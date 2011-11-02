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Tanem Sivar'Ä±n ETÄ° Gofredo ile imtihanÄ±

02.11.2011 - 09:41 | Son GÃ¼ncelleme:

ETÄ°'nin Ã§ikolata ve fÄ±ndÄ±k kaplÄ±, leziz gofreti Gofredo, yeni reklam filminde Tanem Sivar, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erek 7 adet ETÄ° Gofredo'yu 7 saniyede bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve olaylar geliÅŸiyor.

Ã‡ikolataya batÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, fÄ±ndÄ±k parÃ§alarÄ±yla kaplanmÄ±ÅŸ 7 adet gofretten oluÅŸan, Ã¶zetle "ye ye bitmeyen"ÂETÄ° Gofredo'nun resmi Facebook sayfasÄ±nÄ± ziyaret edenler, televizyonlarda yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan bu eÄŸlenceli reklam filminin yanÄ± sÄ±ra sadece Facebook'ta bulunan Ã§ok Ã¶zel kamera arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de seyretme ve paylaÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalÄ±yor.Â/images/100/0x0/55ea188af018fbb8f86afcc8

Ye ye bitmiyo! sloganÄ± ile yola Ã§Ä±kan ETÄ° Gofredo'nun, Tanem Sivar ile baÅŸlayan ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde sÃ¼rpriz isimlerle devam edecek eÄŸlenceli reklam filmlerini ve Ã§ok Ã¶zel kamera arkasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlemek iÃ§in adres: facebook.com/etigofredo

EÄŸer sen de iddialÄ±ysan, "7 Gofredo'yu 7 saniyede bi-ti-ri-rim!" diyorsan aradÄ±ÄŸÄ±n Eti Gofredo, biskÃ¼vi ve gofret reyonlarÄ±nda iddianÄ± ispatlaman iÃ§in seni bekliyor!Â Â Â Â

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