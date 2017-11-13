Tanem Sivar komşusuyla yaşadığı gerilimi anlattı: 'Çok endişeliyim'

Tanem Sivar “Çok üzgünüm ama başta basın olmak üzere sosyal medya da bize o kadar destek oldu ki, bize müthiş bir güç verdi, çok ta duygulandırdı. Başlarda bizim için acıydı ama şimdi korkuya döndü. Bu adam ciddi anlamda korkunç bir adam ve saldırgan, çok daha kötü şeyleri yapabilecek bir zihniyet. Aldığımız destek sonucunda daha da çıldırdı ve çılgına döndü. Eşime tüfek ile ateş etti. Buna rağmen kendisi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Çok endişeliyim.Biz eşimle bu konu ile ilgili elimizden geleni yapacağız.” dedi.