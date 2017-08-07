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TANAP'tan Ardahan'a 7,6 milyon liralık destek

AA
07 Ağustos 2017 - 11:33Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:33

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Ardahan'daki sosyal ve çevresel yatırım projelerine bir yıllığına 7,6 milyon liralık fon kullandıracağı bildirildi.

TANAP Doğalgaz İletim AŞ'den yapılan açıklamada, TANAP'ın bin 850 kilometrelik doğalgaz boru hattı projesi güzergahı üzerinde bulunan il, ilçe ve köylerin sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılamak için bazı kamusal projelere destek sağladığı belirtildi.

 TANAP ile Ardahan İl Özel İdaresi arasında şehirdeki projelere destek vermek amacıyla 04 Ağustos'ta bir protokol imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Bölgedeki köy yollarının iyileştirilmesi için bir adet asfalt plenti kurulması, Ardahan Üniversitesi Kampüsü içerisinde bir anaokulu yapımı ve Ardahan Belediyesi tarafından yapılmakta olan Ardahan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin inşaatı için fon desteği sağlanacaktır. Protokol kapsamında, TANAP Doğal Gaz İletim AŞ tarafından Ardahan İl Özel İdaresi'nin kullanımına tahsis edilen ödenek tutarı toplam 7,6 milyon lira olup, fonun bir yıl içinde kullandırılması planlanmaktadır." denildi. 

Etiketler: TANAP , Doğal gaz , Ardahan
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