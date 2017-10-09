Tamponda biten hayat

Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Yaser Karhan idaresindeki 41 AE 637 plakalı motosiklet, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Yaser Karhan (15) kamyonetin arkasına saplanarak olay yerinde öldü. Arkadaşı Bünyamin Kahraman ise savrularak yere düştü.



Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kazanın şiddetiyle savrulan kamyonetin sürücüsü, araçtan inerek tamponda asılı kalan Yaser Karhan'ı yerde indiriyor. Daha sonra ağır yaralanan Bünyamin Kahraman'ı gören sürücü fenalık geçiriyor. Oğlunun kaza yapıp öldüğünü öğrenen baba Harun Kahraman da geldiği olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Şaban Bayram gözaltına alındı.