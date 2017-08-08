"Tamirane On An Island” bu sene de Bozcaada'da

Bozcaada'nın bağ bozumu döneminde Ayazma Koyu’ndaki Tarihi Manastır’ın bahçesine yerleşecek olan Tamirane, 3-4-5 Eylül 2017 tarihlerinde müzik ve doğa severleri, önemli müzisyenler ile bir araya getiriyor.
Ayazma Koyu’ndaki Tarihi Manastır’ın bahçesinde asırlık ağaçlar altında, ada kokuları içinde ve epik bir manzaraya karşı kurulacak olan samimi sahnede; Büyük Ev Ablukada, Lara Di Lara, Ceylan Ertem feat. Cenk Erdoğan, Gaye Su Akyol, Peyk ve Lahza sahne alıyor. Konserler öncesi ve sonrasında ise müzikler, dj setleriyle müzikolog Murat Meriç, Alican Tezer, Muhsin Akgün ve Özerbey’e emanet.
3 Eylül 2017
18:00 – Muhsin Akgün
20.00 – PEYK
22.00 – BÜYÜK EV ABLUKADA (Akustik)
23.30 – Murat Meriç
4 Eylül 2017
18:00 – Alican Tezer
20.00 – LARA Dİ LARA
22.00 – GAYE SU AKYOL
23.30 – Murat Meriç
5 Eylül 2017
18:00 – Özerbey
20.00 – LAHZA
22.00 – CEYLAN ERTEM feat. CENK ERDOĞAN
23.30 – Murat Meriç
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