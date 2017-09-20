Tamince: Günde 5 bin kişi ağırlıyoruz

Haziran ayında Duai'de açılan otel misafirlerini ağırlamay başladı. Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 'Beklediğinizden fazla bir yoğunluk var, Günde 4-5 bin kişiyi ağırlıyoruz. Başka projelerimiz de olacak hedefimiz şampiyonlar ligi' şeklinde konuştu.

İRAN'DAN DAHA BÜYÜK BİR EKENOMİYE SAHİP

Arap Emirlikleri'nin zengin bir ülke olduğunu belirten iş adamı: 'Arap Emirlikleri'nin 9 milyon nüfusu var çok zengin bir ülke. Şöyle söyleyeyim 9 milyon nüfus 80 milyon nüfuslu İran'dan daha büyük bir ekonomiye sahip. Burada kişi başı gelir 60 bin dolar, o yüzden çok zengin bir kitle var. Her hafta sonu insanlar farklı deneyimleri yaşamak istiyor. Buradaki insanların çoğu dışarda vakit geçirmeyi seviyor, biz de bu potansiyelden maksimum faydalanmak istiyoruz. Dünyada yaklaşık olarak 1 milyon kişiyi ağırlıyoruz. 27 tane otelimiz var. 1 milyon insanı sürekli arttırmak istiyoruz hem de devamlılık sağlamak istiyoruz.



ÖNEMLİ OLAN TURİST SAYISI DEĞİL

Otellerin doluluk oranıyla değerlendirmesini yanlış bulan Tamince: 'Türkiye 2015 yılında bir yavaşlama yaşadı. 2016'da turizm açısından gerilemede zirve yaptı ama 2017'de bir toparlama var. Yanı sıra Türkiye'nin çok büyük turizm yatırımı var, dolayısıyla bizim o kapasiteyi bir an önce tekrar maksimize etmemiz lazım. 2017'de geri dönen pazarlarımız var. Rusya pazarı çok iyi döndü, özellikle Ortadoğu'da ciddi artışlar oldu. Avrupa'da ciddi bir yavaşlama var.Otelcilik işinde otelciliği doluluk oranıyla, turizmi de kişi sayısıyla yapmamak lazım. Siz hangi fiyatla dolduruyorsunuz, gelen misafir kaç para bırakıyor bunlar önemli. Geçmiş yıllarda da Türkiye turist sayısını arttırdıkça kişi başına harcamayı düşürdü. Dünya geneline baktığımızda seyahat edenlerin sayısı % 4 artıyor harcama % 8 artıyor. Türkiye 2015'e kadar %15 turist girişini arttırmış ama kişi başı harcama düşmüş, ters bir orantı var.'

400 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTIK

Biz diğer operatörlere göre işin daha başındayız. Bizim rakiplerimiz 100 yıllık firmalar büyük ülkelerden büyük paralarla bu işleri yapıyorlar. Ama bu mülklerin çoğunun sahibi biziz gün geçtikçe bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü çok büyük yatırım, otel yatırımı. 100 milyonlarca dolar yatıyorsunuz bir otele bunu daha büyük fonlara daha büyük yatırımcılara götürmek istiyoruz. Bu otel yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Ama bu tek başımıza yaptığımız bir yatırım değil ortaklarımız var, iki ortağız. İşletme tamamen bize ait bizim için önemli olan da bu. Bundan sonraki hedeflerimiz artık Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak. Bu işte belli markalar var. Bu lokasyonda (konumda) olmak için onlarla yarıştık, bu bizim için bir başarıdır.

OTELLERİMİZDE TÜRK MARKALARINI KULLANMAYA DİKKAT EDİYORUZ



Dubai'deki otelimizde elimizden geldiği kadarıyla Türk markalarını kullanmaya çalışıyoruz. İki sebepten; Bir Türkiye'de fiyatlar uygun, ikincisi de Türk markaları da buralarda tanınsın. Sadece markalar değil kendini geliştirmek isteyen gençlerimize de değer veriyoruz. Onlara iş imkânı sağlıyoruz.

DÜNYAYA İLK ÜÇE GİRMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK

Türkiye muazzam bir lokasyona (konum) sahip, üç tarafı denizlerle çevrili, müthiş bir tarihi var, genç bir nüfusu var çok önemli özellikleri var ülkemizin. Bugün Dubai'nin kaç katı otel yaptık Türkiye'de. Daha önce bu destinasyonu (hedef) neden gündeme getirmedik, çünkü kendi kendine geliyordu turist. Şimdi biraz sıkıntı var ama biz bütün yatırımı yapmışız şimdi kafa kafaya verip bunu daha verimli hale nasıl getiririz buna bakmalıyız. Biz eğer bunları doğru yönetirsek dünyada ilk üçe gireriz. Her şey var ülkemizde, başka bir ülkenin Türkiye'nin seviyesine gelmesi için 50 - 60 milyar dolar para yatırması gerek. Bir de bütün o zenginliklere sahip olması gerek. Turizm sıralamasında ilk üçte İspanya, Fransa ve Amerika var. Ama biz ilk üçe gireriz girmememiz için hiçbir sebep yok. Şu an için 2014'ü yakaladık diyemeyiz ama çok çalışırsak 2019'da 2020'de planladığımız hedeflere ulaşırız.







