Tamburun büyük ustasına veda

Geçtiğimiz salı günü İstanbul’da 87 yaşında vefat eden usta sanatçı için önce TRT İstanbul Radyosu'nda bir tören düzenlendi. Radyonun Mesut Cemil Stüdyosu'nda gerçekleştirilen törene, ünlü sanatçının dostları, ailesi, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende usta tambur sanatçısı Necdet Yaşar'ın hayatını anlatan kısa bir sunum yapıldı. Törenin ardından Yaşar'ın cenazesi, sanatçının evine götürüldü. Tambur üstadının cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1930’da Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Necdet Yaşar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1953’te mezun oldu. Mesud Cemil’in takdiriyle İstanbul Radyosu’na giren sanatçı, 27 yıl bu kurumda görev yaptı. Necdet Yaşar, 1958’de Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’ne tamburi olarak girdi ve 1976’da İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na geçti. Uzun yıllar neyzen Niyazi Sayın’la çalışan usta sanatçı, 1988’de sanat yönetmenliğini de üstlendiği Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nu kurdu.