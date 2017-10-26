Tanburi Necdet Yaşar için cenaze töreni düzenlendi

Radyonun Mesut Cemil Stüdyosu'nda gerçekleştirilen törene, ünlü sanatçının dostları, TRT İstanbul Radyo Müdürü Kenan Bölükbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Osman Yurdal Tokcan, Cumhurbaşkanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Genel Yönetmen Yardımcısı Mehmet Güntekin, Doç. Dr. Süleyman Erguner, ailesi, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende usta tambur sanatçısı Necdet Yaşar'ın hayatını anlatan kısa bir sunum yapıldı.
Törende konuşan TRT İstanbul Radyo Müdürü Kenan Bölükbaş, "Nejat Yaşar Beyefendi bizim için, peygamber efendimizin 'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir' hadisinde belirttiği gibi bir insandı. Bu camianın, sanatın ve bizim bir çalışanımız, büyüğümüz olarak yolumuzu aydınlatan, bizlere örnek olan insanlardan biriydi. Bugün kendisine takdir edilen ömrü tamamlamış oldu. Bu kubbede, bu stüdyoda onun sedası hala duruyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok, Allah mekanını cennet eylesin." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç da "Bulunduğumuz mevsim malum sonbahar. Yahya Kemal'in sonbaharı, ölümü daha yumuşatarak bize anlattığı şiirinden yola çıkarak, ve bir şarkının 'Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sararan dallarının çizdiği dünya geçici' sözleriyle tarif edebilirim. Bunun üzerine söylenecek her şey gibi biz buradan ayrılırken, bizden sonraki dönemde de onunla ilgili pek çok şey yazılacak. İlmi olarak, yaşadıkları ve yaşattıklarıyla unutulmayacak. Bugün artık iltifattan öte duadan başka bir şeye ihtiyacı olmayan bir fani için söyleyeceklerimizin hepsi son harfine kadar gerçekleri anlatmaktadır." ifadelerini kullandı.
"Zorlukları, manevi rehberinizle aşacağımıza söz veriyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Osman Yurdal Tokcan ise, "Heyecanımı maruz görün. Şüphesiz ayrılıklar hep zordur ve acıdır." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:
"Necdet Yaşar gibi hocalık vasfının vücut bulduğu bir dehanın, bilim adamının, sanatçının aramızdan ayrılışı, bizler için zamanın durduğu bir andır. Zamanın durduğu andan hocamıza, onun gözbebeği Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Türk Müziği Topluluğu sanatçıları adına seslenmek istiyorum. Bir meşale gibi tamburunuzun sevdasıyla aydınlattığınız ve sanat ufuklarına giden o asil ve soylu, zorluklarla dolu yolda bizleri öğrenciniz olarak kabul edip rehberimiz ve hocamız olduğunuz için size sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız. Yüksek sanatınız ile aydınlattığınız medeniyet aynamızdan her daim kendimize bakacağımızı, ecdat yadigarımızı, sanatınızın yüksek zarafet ve inceliklerini geleneğe bağlı, yeniliğe açık bir anlayışla, tıpkı bize aktardığınız gibi sahip çıkıp aktaracağımıza, zaman zaman yaşayacağımız zorlukları yine sizin manevi rehberinizle aşacağımıza söz veriyoruz."
Törenin ardından Yaşar'ın cenazesi, aile ve dostlarıyla vedalaşması için sanatçının evine götürüldü.
Usta sanatçının cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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