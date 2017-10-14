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    Tamamlanınca Avrupa’nın en büyüğü olacak

    AA
    14.10.2017 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan ve uzun yıllar Avrupa’nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camisi, külliye şeklinde ve Osmanlı mimari özelliklerine uygun biçimde yeniden yapılacak.

    IGMG tarafından 1996’da satın alınan ve düzenlenerek 21 yıl boyunca cami olarak kullanılan eski fabrika hangarları yerine, 28 kubbe ve 44 metre yüksekliğinde çift minareli cami ve külliye inşaatının temeli pazar günü atılacak.

    Tamamlanınca Avrupa’nın en büyüğü olacak

    Strazburg Eyüp Sultan Yeni Camisi’nin ilk harcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransız yerel yönetimlerin temsilcilerinin katılacağı törenle konulacak.
    Osmanlı mimari özelliklerine göre yapılacak, yaklaşık 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişi kapasiteli mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve 260 adet bisiklet parkı da bulunuyor. 44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg’un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 adet küçük çapta kubbeler de yer alıyor. 10bin metrekare alanda kurulu ve cami olarak kullanılan eski fabrika hangarları, geçen yıl yıkılarak yeni caminin inşaat çalışmaları başlatılmıştı.

    Etiketler: Eyüp Sultan Camisi , Fransa
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